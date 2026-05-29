¿Cuánto costará la versión "Plus" de Instagram, Facebook y WhatsApp?

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Meta ha decidido implementar nuevas funciones de pago para suscriptores de sus tres principales redes sociales. Ahora, los usuarios podrán optar por una versión "Plus" de Instagram, WhatsApp y Facebook, con la que podrán obtener herramientas adicionales y la posibilidad de destacar parte de su contenido.

Con esto, la compañía liderada por Mark Zuckerberg abre un espacio para obtener más ingresos y no solo depender de anuncios. Además, también probará planes específicos para creadores de contenido, negocios y usuarios con ayuda de la inteligencia artificial bajo una nueva marca llamada "Meta One".

De acuerdo con información de diferentes medios, el siguiente mes comenzará a probar dos suscripciones específicas para usuarios de su asistente de IA: Meta One Plus que costará 7.99 dólares mensuales y Meta One Premium que tendrá un precio de 19.99 dólares mensuales.

Sin embargo, por el momento, los usuarios se preguntan cuánto costará la versión "Plus" de sus principales rede sociales y qué beneficios tendrá para el público. En Tech Bit te contamos los detalles.

Esto costarán las versiones de paga:

De acuerdo con el medio especializado TechCrunch, Instagram como Facebook Plus tendrán un costo de 3.99 dólares (69 pesos mexicanos aproximadamente), mientras que WhatsApp costará 2.99 dólares (alrededor de 51 pesos).

Vale la pena señalar que los precios para México aún no se han revelado, sin embargo, es importante considerar que estos pueden llegar a variar ligeramente a los precios de otros países.

Por otro lado, cada red social ofrecerá diferentes beneficios a los usuarios que contraten el plan "Plus"; esto dependiendo de la plataforma que utilice. Algunos de los beneficios por red son:

Instagram y Facebook

· Ver cuántas personas han visto tu historia más de una vez.

· Crear listas de audiencias limitadas.

· Destacar una historia una vez por semana.

· Previsualizar una historia sin aparecer en la lista de espectadores.

WhatsApp

· Personalización de los chats.

· Temas decorativos para los grupos.

· Tonos de llamada exclusivos.

· Anclar más chats en la vista general.

· Listas personalizadas.

· Pegatinas premium.

Con estas nuevas versiones de las redes sociales, Meta busca ofrecer a los usuarios beneficios únicos, además de obtener una vía complementaria de ingresos.





