Marchan sindicalizados del IMSS de carretera 57 a zona centro
La Policía Vial implementa cierres momentáneos y abanderamiento
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital informó sobre el avance de una manifestación de personal del IMSS.
Indicó que el contingente se desplaza desde carriles laterales de la carretera 57 a la altura de José de Gálvez con dirección al distribuidor vial "Benito Juárez".
Según lo anunciado, se dirigen a la zona centro y finalizarán el recorrido en avenida Cuauhtémoc, donde está la sede sindical
La Policía Vial activa dispositivo de abanderamiento y cierres momentáneos en lo que avanzan los integrantes. "Toma tus precauciones y atiende indicaciones", recomendó la corporación.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
IMSS alista convocatoria para contratar a médicos especialistas
Zoé Robledo dialoga con directores y personal para atender necesidades hospitalarias.
no te pierdas estas noticias
Marchan sindicalizados del IMSS de carretera 57 a zona centro
Pulso Online
La Policía Vial implementa cierres momentáneos y abanderamiento
Gobierno prevé reducción de 33% en gasto por aguinaldos
Rubén Pacheco
Este año, el gasto por dicha prestación rondará los 800 millones de pesos, informó Noé Lara
Sin subsidio, desaparecerían rutas de camiones: Margarito Terán
Ana Paula Vázquez
Insiste en el apoyo estatal y señala que cinco líneas han perdido hasta 60% de sus pasajeros en dos años