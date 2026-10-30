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Marchan sindicalizados del IMSS de carretera 57 a zona centro

La Policía Vial implementa cierres momentáneos y abanderamiento

Por Pulso Online

Octubre 30, 2026 04:10 p.m.
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Marchan sindicalizados del IMSS de carretera 57 a zona centro
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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital informó sobre el avance de una manifestación de personal del IMSS.

      Indicó que el contingente se desplaza desde carriles laterales de la carretera 57 a la altura de José de Gálvez con dirección al distribuidor vial "Benito Juárez".

      Según lo anunciado, se dirigen a la zona centro y finalizarán el recorrido en avenida Cuauhtémoc, donde está la sede sindical 

      La Policía Vial activa dispositivo de abanderamiento y cierres momentáneos en lo que avanzan los integrantes. "Toma tus precauciones y atiende indicaciones", recomendó la corporación. 

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