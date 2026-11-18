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La actriz Anne Hathaway ha dado a conocer su reciente maternidad, anunciando la llegada de su tercer hijo en junio de este año. Sin embargo, ha optado por mantener detalles sobre su vida familiar en un espacio privado. La protagonista de "El diablo viste a la moda" fue vista el pasado martes en Nueva York, realizando un paseo con su recién nacido en un portabebés. Esta aparición fue reportada por la revista TMZ, que también indicó que Hathaway estuvo acompañada por una amiga, quien aprovechó para capturar algunas imágenes de la actriz.

En su salida, Hathaway lució un atuendo casual que consistía en pantalones blancos holgados, un abrigo gris largo, una gorra marrón y gafas de sol. La actriz, de 44 años, ya es madre de dos niños: Jonathan, nacido en 2016, y Jack, nacido en 2019. Su anuncio de embarazo incluyó un video en sus redes sociales, donde mostró su baby bump, indicando que ella y su esposo, Adam Shulman, estaban en la "dulce espera".

A pesar de su embarazo, Hathaway ha seguido cumpliendo con sus responsabilidades laborales, incluyendo la gira de promoción de su película "The Odyssey". Durante una entrevista en el programa "Late Night with Seth Meyers", la artista compartió que, aunque sabían que estaban intentando concebir, la noticia de su embarazo fue una grata sorpresa. "A esto lo llamamos nuestro tiro ganador en el último segundo", comentó con una sonrisa.

En la actualidad, Hathaway se enfoca en disfrutar el tiempo con su familia después de participar en diversas producciones cinematográficas como "El diablo viste a la moda 2", "Verity" y "The Odyssey". Su reciente maternidad ha sido recibida con interés por parte de sus seguidores, quienes continúan apoyando su carrera y vida personal.

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