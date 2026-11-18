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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la detención en Zapopan, Jalisco, de César Daniel N , alias "El Topo", quien contaba con órdenes de aprehensión por su presunta participación en los secuestros del periodista Jaime Barrera y de un empresario inmobiliario.

Detalles confirmados

En redes sociales, el titular de la SSPC detalló que durante el operativo de captura también fueron detenidas otras dos personas, mientras que según el reporte preliminar, tres presuntos integrantes de "Los Deltas" agredieron a los agentes federales y fueron abatidos en el enfrentamiento.

Agregó que "El Topo" es identificado como uno de los líderes de una célula de "Los Deltas", brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia en la zona metropolitana de Guadalajara.

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Acciones de la autoridad

Agregó que César Daniel "N es señalado como presunto encargado del trasiego de drogas y armamento para la organización y se le vincula con lavado de dinero, extorsión y secuestro.

El operativo de detención derivó de una investigación de la FEMDO iniciada en abril de 2026 y gracias a los trabajos de inteligencia se ubicó tres domicilios en Zapopan que la célula presuntamente utilizaba como casas de seguridad y en donde pernoctaban "El Topo" junto a otros integrantes del grupo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en las acciones participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC y la Agencia de Investigación Criminal.

García Harfuch añadió que como parte de la misma investigación, los días 25 y 26 de julio se realizaron cateos en las colonias Arboledas, Arcos de Guadalupe y Mirador del Sol, también en Zapopan, que derivaron en la detención de seis personas y donde además se aseguraron tres inmuebles, cinco vehículos, armas largas y cortas, chalecos balísticos, cartuchos y teléfonos celulares.

"Agradezco a las autoridades del Gobierno de Jalisco y al gobernador Pablo Lemus por todo su apoyo y por la coordinación permanente con las instituciones federales de seguridad", expresó el titular de la SSPC.