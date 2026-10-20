U2 ofrecerá espectáculo en juego de la NFL

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La banda irlandesa U2 ofrecerá un espectáculo durante el medio tiempo del partido de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) que tendrá lugar en California el próximo 25 de noviembre, según anunció Netflix. Este evento, que se sitúa en la víspera de Acción de Gracias, se desarrollará en el estadio SoFi, ubicado en Inglewood, en el condado de Los Ángeles, donde los Rams se enfrentarán a los Green Bay Packers.

La actuación de U2 coincide con la celebración del 50 aniversario de la banda, que se formó en Dublín en 1976. Netflix destacó que este show añadirá un carácter histórico al evento, programado para un horario de máxima audiencia. La banda regresa a uno de los escenarios más destacados de Estados Unidos tras su presentación en el descanso del Super Bowl en 2002.

Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, expresó que U2 ha logrado llenar estadios durante décadas gracias a su capacidad no solo para actuar, sino también para crear momentos memorables que perduran en la memoria del público. Esta presentación se alinea con la tradición de contar con artistas de renombre en los espectáculos de medio tiempo del deporte más popular del país.

En pasadas ediciones, artistas como Beyoncé, quien se presentó en 2024 durante el partido entre los Baltimore Ravens y los Houston Texans, también han formado parte de esta tradición. El espectáculo del año anterior estuvo a cargo del rapero Snoop Dogg, que compartió el escenario con la cantante de country Lainey Wilson, así como con los artistas Andrea y Matteo Bocelli y el grupo HUNTR/X, conocidos por su éxito en el ámbito del K-Pop.

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Este tipo de actuaciones no solo aportan entretenimiento, sino que también se han convertido en un esperado componente cultural en el panorama del deporte estadounidense, ampliando así el alcance y la conexión del evento con diversas audiencias.