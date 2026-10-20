Alfredo Adame demanda a Frida Sofía por mensajes ofensivos

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Alfredo Adame actuará legalmente en contra de Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, después de recibir más de 40 mensajes de ella vía celular, en los que lo insulta y amenaza, después de que el conductor asegurara que cobró por la entrevista en la que confesó que su abuelo Enrique Guzmán abusó de ella cuando era niña.

Adame dijo en una entrevista que la joven habría cobrado 10 mil dólares aquella charla con Gustavo Adolfo Infante de en 2021, donde detalló que su abuelo la manoseaba y realizaba tocamientos indebidos desde que ella tenía cinco años.

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Ante esta declaración, Frida Sofía se puso en contacto con Gustavo Adolfo y adelantó que le enviaría a Adame un aviso legal por difamación, aseguró que no cobró por aquella entrevista, y admitió que si se trataba de insultos ella "lo insultaba tres veces"."Que no se meta conmigo, está loquito el señor, está muy equivocado muy mal me entiendo sobre algo que qué le importa en primera y en segunda qué depravado mental tienes que estar para defender a un pedófilo, mi abuelo es un asco", expresó.¿Qué pasa entre Alfredo Adame y Frida Sofía?Alfedo Adame, quien crítico de "La Granja VIP", está sacado de onda por el acoso, asegura, que ha recibido de parte de Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, quien no ha dejado de mandarle mensajes insultándolo por decir que ella había cobrado la entrevista en la que confesó el abuso de su abuelo Enrique Guzmán.En entrevista para "Venga la Alegría", Adame dio detalles de dichos mensajes; todo comenzó con varias llamadas que le hizo Frida, así como mensajes con amenazas, por lo que Alfredo actuará penalmente en su contra."Encuentro una serie de mensajes verdaderamente aberraciones, incongruentes incoherentes, ofensivos, insultantes tratando de denostar y de humillar con cosas verdaderamente..., no me cabe en la cabeza que alguien le pueda salir de la cabeza esa diarrea verbal", confesó.Flor Rubio afirma que Alfredo le mostró los mensajes, muchos de ellos demasiado ofensivos que recibió vía WhatsApp."Ojalá que nunca sean abusadas las mujeres que amas en tu vida, eres un asco de persona, machista, c*** agresivo y asqueroso", se lee en uno de ellos.Adame confirmó que ya le llegó un requerimiento extrajudicial para no hablar de Frida Sofía, mientras que él planea interponer una denuncia penal contra ella; así se expresó sobre la hija de la Guzmán, quien en su momento se distanció de la familia al confesar el supuesto abuso de su abuelo:"Mentalmente es inestable, está totalmente enferma, es una mujer sociópata, psicópata, como si realmente ella fuera alguien importante cuando no vale ni un cacahuate, no canta, no baila, no tiene talento, no tiene oficio, no tiene trayectoria, no van a haber premios, no ha protagonizado absolutamente nada más que puros escándalos, escándalos bajos, vulgares", consideró.El pleito legal entre el periodista Gustavo Adolfo Infante y el actor Alfredo Adame resultó en una sentencia condenatoria contra Adame por el delito de discriminación en agravio de Elvia Inés Seañez, madre del conductor.