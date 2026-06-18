259 conductores han sido remitidos al "Torito" durante el Mundial
El programa Conduce Sin Alcohol se implementó en puntos clave como FIFA Fan Fest y Estadio CDMX.
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Un total de259 conductores han sido llevados al Centro de Sanciones Administrativas
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y de Integración Social, conocido como "El Torito", por haber superado el límite permitido de ingesta de alcohol, y 258 vehículos han sido llevados a un depósito vehicular, entre el 11 y el 17 de junio, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).
Como parte del Programa Conduce Sin Alcohol "Copa Mundial de Futbol 2026", la SSC ha realizado 53 mil 696 pruebas AlcoStop (ambiente al interior del vehículo) y 810 pruebas de alcoholemia (aire espirado).
Además, se han realizado 2 mil 917 pruebas amistosas y recomendaciones para evitar conducir si se consumió alcohol en los Festivales Futboleros, el FIFA Fan Fest del Zócalo, el perímetro de la Última Milla en el Estadio de la Ciudad de México y los puntos de Park and Ride.
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