259 conductores han sido remitidos al "Torito" durante el Mundial

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y de Integración Social, conocido como "El Torito", por haber superado el límite permitido de ingesta de alcohol, y 258 vehículos han sido llevados a un depósito vehicular, entre el 11 y el 17 de junio, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina ().Como parte del"Copa Mundial de Futbol 2026", laha realizadoAlcoStop (ambiente al interior del vehículo) y 810 pruebas de alcoholemia (aire espirado).Además, se han realizadoy recomendaciones para evitar conducir si se consumió alcohol en los, eldel Zócalo, el perímetro de la Última Milla en el Estadio de la Ciudad de México y los puntos de Park and Ride.