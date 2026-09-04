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Retiran transporte irregular en Charcas y Venado

Las unidades carecían de autorización y seguro vigente; algunos operadores tampoco acreditaron exámenes obligatorios, informó la SCT.

Por Pulso Online

Septiembre 04, 2026 11:18 a.m.
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Retiran transporte irregular en Charcas y Venado
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      San Luis Potosí, SLP.- Unidades que presuntamente ofrecían servicios de transporte sin autorización fueron retiradas de circulación durante operativos realizados en los municipios de Charcas y Venado, informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

      Las inspecciones fueron efectuadas por personal de la dependencia estatal en coordinación con elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE).

      De acuerdo con la SCT, las unidades detectadas no contaban con la autorización correspondiente ni con seguro vigente para realizar el traslado de pasajeros.

      Durante las revisiones, la dependencia también encontró operadores que no acreditaron la aplicación de exámenes antidoping y psicométricos. Además, señaló que carecían del registro y la información requeridos por la autoridad.

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      La SCT indicó que mantendrá operativos en las cuatro regiones del estado para identificar unidades que presten servicios de transporte público o privado sin cumplir con la normativa.

      El comunicado no precisó cuántas unidades fueron retiradas, qué modalidad de transporte ofrecían, si fueron aplicadas multas ni cuál será el procedimiento para que puedan recuperar los vehículos.

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