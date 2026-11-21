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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Capital detalló que sus oficiales de Policía Vial acudieron como primeros respondientes al reporte de la volcadura de un camión de transporte público urbano, registrada en la lateral de Carretera 57, a unos pasos del distribuidor vial Benito Juárez.

De manera preliminar, se informa que la posible causa del siniestro fue la pérdida de control de la unidad, que derivó en el impacto contra un objeto fijo y posterior volcadura sobre su costado.

En la unidad viajaban 15 personas, entre ellas dos menores de edad; tres ocupantes requirieron traslado a un hospital para recibir atención médica, informó la corporación.

Derivado de este hecho, el chofer fue detenido y será presentado ante la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se determinará su situación legal.

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En tanto, oficiales de Policía Vial realizaron el cierre momentáneo en la zona para facilitar el paso de vehículos de emergencia y las maniobras para retirar la unidad siniestrada.