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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que murieron 7 agresores y 4 elementos de las fuerzas armadas durante la captura de "Chapo Isidro" en Sinaloa, por lo que lamentó el deceso de los elementos federales.

"Lamentamos profundamente la muerte de militares del Ejército Mexicano. A sus familias y compañeros de armas les expresamos nuestras más sentidas condolencias. Su valentía y heroísmo merecen el reconocimiento de todo México", escribió el titular de la SSPC en un mensaje compartido en redes sociales.

Explicó que el grupo armado intentó impedir la captura de su jefe y durante el enfrentamiento murieron siete agresores y aseguraron, entre otras armas, un fusil calibre .50, un lanzagranadas y dos granadas de mano.

"Esta operación es una muestra contundente del combate a la impunidad. Son estos grupos criminales los que, con su violencia, ponen en riesgo la vida y la tranquilidad de las familias de Sinaloa y de todo México", añadió.

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Por su parte, la Defensa indicó que durante esta operación fallecieron 7 agresores y se logró la detención de 8 presuntos delincuentes, incluidos los 3 trasladados a la Ciudad de México.

Entre los detenidos se encuentra Panfilo "N", primo hermano del "Chapo Isidro" y operador logístico de la organización delictiva.