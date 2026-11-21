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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó sobre la volcadura de un camión del transporte colectivo urbano, mismo que afecta la vialidad en el bulevar San Luis (57).

El accidente se registró este sábado en la lateral de la carretera 57 hacia el Distribuidor Benito Juárez. La unidad involucrada esta marcada con el número económico 0014-La Pila, donde se trasladaban a varios adultos y menores.

Hasta esa zona llegó personal de Cruz Roja y de Protección Civil capitalina, quienes atendieron hasta 15 personas heridas, de las que cuatro tuvieron que ser trasladadas a hospitales.

Se recomendó a los automovilistas permitir el paso a vehículos de emergencia y atender indicaciones de oficiales ante cierre vial momentáneo de la circulación.

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?? | Así quedó la unidad 0014-La Pila tras volcar en carriles lateral de la carretera 57; hay al menos 15 personas heridas. Toda la información: ?? https://t.co/A0n9sahUwW https://t.co/jo7zu3UtrT — Pulso Online (@pulso_mx) November 21, 2026

Foto y video: Alberto Martínez/Pulso