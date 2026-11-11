Alarma en cajero genera movilización en Soledad
No se reportan novedades tras la llegada de las corporaciones
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Una fuerte movilización policiaca se registró por la activación de una alarma en un cajero automático dentro de la tienda HEB, ubicada en carretera Rioverde y avenida de los Pinos, en Soledad.
El reporte se recibió a las 12:45 horas, movilizando a la Guardia Civil de ese municipio.
Al sitio arribó también la Guardia Civil Estatal; sus agentes tomaron el reporte correspondiente, quedando el caso "sin novedad".
Atrapan a clonadores de tarjetas bancarias
Engañaron a cuentahabiente en cajero
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Alarma en cajero genera movilización en Soledad
Pulso Online
No se reportan novedades tras la llegada de las corporaciones
Reportan 31 detenciones y el aseguramiento de dos armas en SLP
Redacción
La Guardia Civil Estatal también aseguró marihuana y 15 ponchallantas
Trailero arrolla a motociclistas; uno muere
Pulso Online
El accidente fue en la carretera San Felipe-Villa de Reyes