Alarma en cajero genera movilización en Soledad

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Una fuerte movilización policiaca se registró por la activación de una alarma en un cajero automático dentro de la tienda HEB, ubicada en carretera Rioverde y avenida de los Pinos, en Soledad.

El reporte se recibió a las 12:45 horas, movilizando a la Guardia Civil de ese municipio.

Al sitio arribó también la Guardia Civil Estatal; sus agentes tomaron el reporte correspondiente, quedando el caso "sin novedad".

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