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Alarma en cajero genera movilización en Soledad

No se reportan novedades tras la llegada de las corporaciones

Por Pulso Online

Noviembre 11, 2026 01:12 p.m.
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Alarma en cajero genera movilización en Soledad
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      Una fuerte movilización policiaca se registró por la activación de una alarma en un cajero automático dentro de la tienda HEB, ubicada en carretera Rioverde y avenida de los Pinos, en Soledad.

      El reporte se recibió a las 12:45 horas, movilizando a la Guardia Civil de ese municipio. 

      Al sitio arribó también la Guardia Civil Estatal; sus agentes tomaron el reporte correspondiente, quedando el caso "sin novedad".

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