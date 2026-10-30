Sheinbaum acusa traición de Guadalupe Taddei y propone empresa estatal

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 30 (EL UNIVERSAL).- "Yo creo que Guadalupe Taddei traicionó la confianza del pueblo de México, hay que decirlo así", expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que la consejera presidenta del INE presentó su renuncia ante supuestos casos de corrupción en contratos.

Acciones de la autoridad

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo recalcó que tiene que haber deslinde de responsabilidades con una auditoría profunda y apostó por el fortalecimiento de Talleres Gráficos como empresa del Estado.

Declaró, además, que Guadalupe Taddei Zavala viene de "una burocracia electoral que se ha ido formando a lo largo de los últimos 20 años o más.

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"Y resulta que, durante todos esos 20 años, estas empresas que hoy están saliendo, y que salieron desde 1999 públicamente, son empresas coyotes, intermediarios que siempre ganan las licitaciones porque las licitaciones están hechas, no solamente en el INE, sino en los organismos electorales, para que solamente ganen esas empresas por los candados que están puestos para ello", declaró.

"Tenemos que hacer una reforma para que no sean estas empresas, que se han dedicado en muchos organismos electorales, y en el propio Instituto Nacional Electoral, a este esquema.

"¿Qué es lo que pienso yo? Que lo mejor es que tengamos una verdadera empresa del Estado dedicada a los Talleres Gráficos, que sea quien produzca la gran mayoría de la papelería electoral a precios justos, totalmente transparentes y con su consejo de administración, esa es la solución", mencionó.

¿Qué declararon las autoridades?

Al asegurar que se van a garantizar las elecciones de 2027 y que no se puede defender a quien comete irregularidades, la Mandataria federal detalló que la próxima semana presentará la propuesta para que Talleres Gráficos de México se vuelva una empresa que sea vigilada y auditada.

"En este momento lo que hay que garantizar es la elección del próximo año, está garantizada. Hay una nueva presidenta interina y se tiene que nombrar al nuevo presidente o presidenta este mismo año. Y todas las licitaciones que se realicen hay que garantizar que son transparentes, que no están vinculadas con esta red que viene de hace mucho", explicó.

Insistió la Titular del Ejecutivo federal que Taddei Zavala fue electa por el Congreso, a través una tómbola, y no por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"No la avaló, [López Obrador] habló, dijo: 'Qué bueno que disminuyó su sueldo, porque Lorenzo Córdova ganaba no sé cuánto'. ¿Por qué no ponen el video de cuando eligen a Guadalupe Taddei? Es una tómbola, un sorteo, porque no había las dos terceras partes. Y nadie defiende a alguien si cometió irregularidades, nadie la defiende, porque no se puede defender a quien haya cometido irregularidades", declaró.

Sheinbaum Pardo insistió en que el movimiento de la llamada Cuarta Transformación viene de luchar contra los privilegios y la corrupción, por lo que llamó de nueva cuenta a que se haga una investigación ante el caso de la exconsejera presidenta del INE.

"La Presidenta no tiene en sus manos todo, porque hay organismos autónomos que se dedican a las auditorías. Pero mi opinión es que de esto tiene que salir mejor sistema electoral y la transparencia total, y que estas empresas dejen de estar operando como venían operando desde 1999, cuando es el primer escándalo relacionado con estos mismos personajes.

"Nosotros nos comprometimos a sanear la vida pública desde el primer momento y regenerar la vida pública. Y si quedan resabios del pasado y hubo personas que traicionaron, no a la Presidenta y no al movimiento de Transformación, traicionaron el puesto en el que estuvieron; y por eso digo que se deslinden todas las responsabilidades, porque no se puede decir 'no pasó nada'", mencionó la Mandataria federal.

Agregó que "no tiene por qué estar definiendo todo lo que pasa en el INE", pues es el Congreso de la Unión el que llevará a cabo el proceso para elegir a una nueva consejera presidenta. Sin embargo, insistió en que se deben transparentar todas las contrataciones relacionadas a las elecciones de 2027.

"Si se encuentra una irregularidad, se actúa. No puedo tener una opinión de una persona y después ser traicionado porque resulta que era otra cosa. Pero eso no quiere decir nunca que nosotros vamos a tapar una irregularidad. Porque lo que quieren poner ahora, que es lo que traen todos, que 'Guadalupe Taddei era de Morena', pues no, no era de Morena".