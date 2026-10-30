Desplegarán más de 700 elementos para el San Luis-Atlas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Más de 700 elementos participarán en el operativo de seguridad para el partido entre Atlético de San Luis y Atlas, programado para este viernes 30 de octubre, a las 19:00 horas, en el estadio Libertad Financiera, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal.

El dispositivo "Estadio Seguro" incluirá vigilancia dentro y fuera del inmueble, supervisión de accesos y recorridos preventivos. La Guardia Civil Estatal tendrá presencia en puntos estratégicos, con apoyo del monitoreo del C5i2.

La dependencia también dará seguimiento a redes sociales para identificar posibles situaciones de riesgo relacionadas con grupos de animación, en coordinación con las instituciones participantes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El titular de la SSPC, Jesús Juárez Hernández, señaló que las acciones buscan mantener el orden y proteger a los asistentes antes, durante y después del encuentro.

Aunque se anunció la participación de más de 700 elementos mediante coordinación interinstitucional, la dependencia no desglosó cuántos aportará cada corporación.