Desplegarán más de 700 elementos para el San Luis-Atlas
Vigilarán accesos, gradas y alrededores del estadio Libertad Financiera
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Más de 700 elementos participarán en el operativo de seguridad para el partido entre Atlético de San Luis y Atlas, programado para este viernes 30 de octubre, a las 19:00 horas, en el estadio Libertad Financiera, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal.
El dispositivo "Estadio Seguro" incluirá vigilancia dentro y fuera del inmueble, supervisión de accesos y recorridos preventivos. La Guardia Civil Estatal tendrá presencia en puntos estratégicos, con apoyo del monitoreo del C5i2.
La dependencia también dará seguimiento a redes sociales para identificar posibles situaciones de riesgo relacionadas con grupos de animación, en coordinación con las instituciones participantes.
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El titular de la SSPC, Jesús Juárez Hernández, señaló que las acciones buscan mantener el orden y proteger a los asistentes antes, durante y después del encuentro.
Aunque se anunció la participación de más de 700 elementos mediante coordinación interinstitucional, la dependencia no desglosó cuántos aportará cada corporación.
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