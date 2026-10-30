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Equipo del "Canelo" en alerta por amenaza de bomba

La amenaza aérea hostil activó protocolos de seguridad durante la conferencia de prensa de Canelo Álvarez en Arabia Saudita.

Por El Universal

Octubre 30, 2026 08:16 a.m.
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Equipo del Canelo en alerta por amenaza de bomba
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 30 (EL UNIVERSAL).- La tensa calma que se vive en Arabia Saudita por el conflicto con los rebeldes hutíes de Yemen, que hace unos días atacaron el aeropuerto de la ciudad, causó alarma después de la conferencia de Saúl "Canelo" Álvarez, que este sábado peleará allá.

      Amenaza aérea activa protocolos de seguridad durante conferencia

      Los asistentes al evento, incluido el equipo de "El Canelo", recibieron las alertas en sus celulares de una "amenaza aérea hostil" que afortunadamente no les afectó, pero sí puso en guardia a la gente que se encontraba en el lugar, a la que se le pidió permanecer en interiores, y lejos de puertas y ventanas.

      El promotor de la cartelera "México contra el Mundo", Riyadh Season, Turki Alalshikh, confirmó previamente que "El Canelo" se comunicó con él para asegurar que no tiene miedo y que subirá al ring a pelear bajo cualquier circunstancia.

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      Ataques hutíes intensifican tensión en Arabia Saudita

      Los hutíes intensificaron este jueves su ofensiva contra Arabia Saudita con una serie de ataques contra instalaciones petroleras y aeropuertos, horas después de que la coalición saudí reportara la intercepción de misiles balísticos sobre Riad.

      El grupo insurgente reivindicó seis operaciones distintas. Según su portavoz, Yahya Sarea, los misiles balísticos alcanzaron las refinerías de Ras Tanura y Rabigh, además de las instalaciones de la petrolera estatal Aramco en Abqaiq.

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