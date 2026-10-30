Consejero Castillo pide prisión preventiva para Guadalupe Taddei

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 30 (EL UNIVERSAL).- El consejero electoral Arturo Castillo se pronunció por que se dicte prisión preventiva en contra de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, y argumentó que se podrían configurar en su contra los delitos de enriquecimiento ilícito y uso abusivo de funciones.

Acciones de la autoridad

En entrevista en el marco de la sesión del Consejo General del INE y al ser cuestionado sobre las licitaciones en la credencial de elector para favorecer a determinadas empresas, dijo que se revisarán todas las licitaciones realizadas.

"Vamos a hacer una revisión de todas las licitaciones que están actualmente activas para ver si alguna de ellas o si todas ameritan auditorías y una revisión a fondo, y que las consecuencias lleguen hasta donde tengan que llegar".

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Sobre el caso de la licitación para elaboración de credenciales de elector que se ha publicado en los medios, dijo que "podrían llegar a constituir delitos, delitos graves que se persiguen de oficio y que en términos del artículo 19 de la Constitución podrían incluso ameritar prisión preventiva oficiosa".

"Podrían ser dos delitos concretos, el enriquecimiento ilícito y uso abusivo de funciones, que están expresamente tipificados, pero eso es una cuestión que tendrá que valorar, en su caso, por supuesto, la fiscalía", revisar el tema de licitación de la credencial de elector, "puesto que ahora ya se sabe que hubo muchas irregularidades.

"Actualmente, las cárceles están llenas de pobres a los que se les ha aplicado esta figura. Me parece que un ejemplo o un caso en donde, con mayor razón, debería considerarse su aplicación es el que estamos viendo aquí.

"Espero que la FGR tome en cuenta esta cuestión y que esté haciendo las indagatorias correspondientes", apuntó.

¿Qué declararon los funcionarios del INE?

Comentó que en el INE "vamos a tomar medidas concretas, como permitir la presentación de denuncias anónimas por parte de los funcionarios de este instituto que nos hagan de nuestro conocimiento todo lo que está pasando".

La presidenta provisional del Consejo General del INE, Blanca Cruz García, consideró que se tendría que revisar el procedimiento por cual fueron suscritos todos los contratos otorgados por esa instancia, lo mismo los que ya hayan vencido y los vigentes, para conocer si existieron irregularidades y, de ser así, revocarlos o rescindirlos.

Cuestionada sobre si se dará vista a la FGR en caso de detectar algún delito en la gestión de Taddei, dijo que el tema se está revisando a través de las áreas jurídicas "para revisar en materia de nuestra competencia y área de responsabilidad qué tenemos que hacer".