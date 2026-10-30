"Canelo" quiere celebrar los 21 años con el cinturón

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 30 (EL UNIVERSAL).- Se cumplieron 21 años del debut de uno de los más grandes deportistas que ha tenido México: Saúl "Canelo" Álvarez. Pareciera que fue ayer, cuando el pugilista tapatío, con tan solo 15 años de edad, se subió por primera ocasión al cuadrilátero de la Arena Cholo Larios en Tonalá, Jalisco, para enfrentar a Abraham González, y sólo 18 segundos bastaron para dar una muestra del poderío de esa derecha que lo llevó al triunfo por la vía del nocaut.

Saúl Álvarez celebra 21 años de carrera y récords destacados

Lo sucedido aquel 29 de octubre fue tan solo el inicio de una historia que con el paso de los años continúa enriqueciéndose: primer hispanoamericano en convertirse en campeón indiscutido en la división de las 168 libras, campeón en otras tres categorías (superwelter, peso medio y semipesado) y, por si fuera poco, nombrado como el mejor libra por libra del 2017 al 2022 son algunas de las credenciales que han definido una carrera marcada por la disciplina y constancia del pugilista tapatío.

Preparación y expectativas para la pelea 69 en Arabia Saudita

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El próximo sábado 31 de octubre, "Canelo" Álvarez estará celebrando su pelea profesional número 69, ante Christian M´billi en Arabia Saudita, en donde intentará volver a tener una noche gloriosa para recuperar el centro de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

"Le voy a dar por donde sea (a M´billi), ahora sí que estoy listo para darle. Nos vamos a basar mucho en el cuerpo. Venimos listos para lo que sea", comentó Saúl Álvarez.

En el primer cara a cara que se vivió en territorio árabe, el mexicano y el francocanadiense tuvieron un cara a cara intenso que duró cerca de un minuto, hasta que intervino Richard Schaefer, el banquero suizo que administra todos los negocios del tapatío, para separarlo.

Pese al momento tenso que se vivió en Riad, Arabia Saudita, al final, M´billi, campeón Mundial de los supermedianos del CMB, se acercó al mexicano para estrecharle la mano y verse este viernes en la báscula.