Líderes políticos despiden a Cuauhtémoc Cárdenas en funerales privados

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 30 (EL UNIVERSAL).- En su último adiós, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano congregó a personajes de diversos signos políticos y partidistas que acompañaron a la familia en sus funerales.

Reacciones y homenajes tras el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas

Morenistas, priistas, panistas, emecistas y hasta académicos como el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, y el exrector José Narro, llegaron hasta el Panteón Francés para presentar sus condolencias y rendir homenaje a quien es considerado líder moral de la izquierda y constructor de la democracia en México.

Los funerales de Cárdenas Solórzano se realizaron a puerta cerrada, con acceso únicamente a familiares y amigos cercanos.

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El único de la familia Cárdenas que habló con la prensa fue Lázaro Cárdenas Batel, actual jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, quien calificó a su padre como un personaje admirable y decisivo en la historia de México. "Para mí fue un orgullo muy grande que haya sido mi padre", dijo.

Subrayó que el reconocimiento unánime a la contribución de su padre a la transición democrática "habla de su estatura y de su trascendencia".

Al filo de las 12:20 horas, la presidenta Claudia Sheinbaum acudió al cementerio en un vehículo sedán y salió 50 minutos después.

"Vamos a abrazar a la familia", afirmó en breves declaraciones a la prensa antes de ingresar.

"Estoy triste, triste", reconoció.

—"¿Qué legado deja Cuauhtémoc Cárdenas?", se le preguntó.

"Congruencia. Congruencia y mucha dignidad (...) democracia y dignidad", respondió.

Dijo que la muerte del fundador del PRD es "triste, pero al mismo tiempo una enseñanza histórica. Cuauhtémoc Cárdenas es historia de México".

Ernestina Godoy, fiscal general de la República, afirmó que "México está de luto por un gran amigo, un gran constructor de la democracia y de la transición. Él nos encendió la chispa de la esperanza junto con Andrés Manuel (...) Para Cuauhtémoc no van a ser suficientes muchos homenajes, lo tenemos en el corazón, los mexicanos lo tenemos en el corazón".

Minutos antes había llegado la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien reconoció que la capital del país es una ciudad de derechos y libertades gracias a la lucha de Cuauhtémoc Cárdenas.

"El legado principal de su lucha es por la democracia en este país", aseveró.

Adelantó que su gobierno le va a organizar un homenaje el próximo 5 de diciembre.

"El 5 de diciembre [de 1997] él asumió la Jefatura de Gobierno, pero antes vamos a ver si podemos hacer más. Vamos a hablar con su familia", anunció.

Legado político y testimonios de figuras públicas

El primero en arribar a despedirse del hijo del general Lázaro Cárdenas del Río fue el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien también dijo sentirse muy triste y aseguró que el ingeniero "deja un hueco muy difícil de llenar".

Recordó que cuando Cárdenas Solórzano renunció al Partido de la Revolución Democrática, que él mismo había fundado, por no estar de acuerdo con el rumbo que había tomado, la explicación que dio a sus cercanos fue que "estamos siendo congruentes con lo que dijimos".

"Eso lo pinta de cuerpo entero", subrayó Ebrard Casaubon.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, afirmó que Cárdenas fue precursor del movimiento democrático en el país.

"Su legado es fundamental para lo que hoy es la Cuarta Transformación", señaló.

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que se cumplió el sueño del político michoacano de ver a la izquierda gobernando el país.

Hasta el Panteón Francés llegó el excandidato presidencial priista Francisco Labastida Ochoa, quien compitió contra Cuauhtémoc Cárdenas y Vicente Fox en 2000.

"Yo creo que le deja un gran legado al país. Él fue el que impulsó mucho la democracia en México. Hay que reconocerle", afirmó.

"Yo estoy convencido de que el ingeniero Cárdenas, por decirlo así, se cocinaba aparte, era un hombre de unos principios inquebrantables, de una gran honestidad", enfatizó.

El expresidente del PRI, Jorge de la Vega Domínguez, parco en sus declaraciones, aseguró que el tres veces candidato presidencial "fue un actor importantísimo de la paz, de la democracia y del desarrollo del país".

El exgobernador perredista de Morelos, Graco Ramírez, aseguró que el ingeniero Cárdenas expresaba constantemente su preocupación por temas como la excesiva deuda externa, la viabilidad de las finanzas públicas y la situación financiera de Pemex.

En declaraciones a los medios de comunicación, destacó que solía reunirse de manera frecuente con el michoacano.

Dijo que el líder moral de la izquierda sufría un dolor en sus rodillas, pero que se mantenía completamente lúcido.

Reveló que recientemente le había compartido algunas reflexiones que tenían que ver con sus preocupaciones.

"Preocupaciones del país, la preocupación por la afectación financiera de México, la deuda externa, las circunstancias financieras de Pemex y su preocupación por esta arrogancia de llamarle Cuarta Transformación, que, como lo dijo públicamente, era un exceso, una manera un poco megalómana de querer calificar una gestión sexenal", resaltó.

Entrevistado por separado, el dirigente del partido Somos, Guadalupe Acosta Naranjo, señaló que Cárdenas Solórzano se mantenía "absolutamente lúcido, enterado, informado, siempre dándonos consejos".

También hubo presencia de Movimiento Ciudadano, con la senadora Alejandra Barrales y la diputada Ivonne Ortega, quienes reconocieron la invaluable aportación del fundador del PRD a la democracia del país.

A la puerta principal del cementerio llegaron ciudadanos de a pie, algunos de la tercera edad, que lamentaron no poder ingresar al panteón para despedir al hijo del "Tata" (Lázaro Cárdenas). Este viernes se le hará a Cárdenas un homenaje en Bellas Artes de cuerpo presente.

El dato

92 años, la edad de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano al momento de fallecer.