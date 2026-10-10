¿Sin Internet?; así puedes mandar WhatsApp

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Si alguna vez intentaste enviar un mensaje de WhatsApp y simplemente no salía, quizá el problema no era tu celular. En algunas ocasiones, la conexión directa con los servidores de la aplicación puede estar bloqueada o presentar fallas.

Para esos casos, existe una herramienta que te permite conectarte mediante un proxy. Esta alternativa puede ayudarte a recuperar el acceso a tus conversaciones cuando la conexión directa no funciona.

¿Cómo mandar un mensaje de WhatsApp sin Internet?

Antes de probar este método, hay algo que debes saber: WhatsApp no puede enviar mensajes si el celular está completamente desconectado.

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Asimismo, es importante aclarar que el proxy no crea una conexión nueva a Internet. Realmente, lo que hace es cambiar la forma en que tu dispositivo se conecta.

Lo anterior quiere decir que en lugar de establecer una conexión directa con los servidores de la aplicación, lo hace a través de un servidor proxy configurado por terceros.

Esto puede ser útil, por ejemplo, cuando una red WiFi bloquea el acceso o cuando existen problemas que impiden establecer una conexión directa.

Por lo anterior, si cuentas con una señal de WiFi o datos móviles y aún así WhatsApp no logra conectarse, vale la pena probar dicha herramienta.

¿Cómo activar el proxy de WhatsApp?

Para utilizar esta función, primero necesitas tener instalada la versión más reciente de WhatsApp. Y después, realiza los siguientes pasos:

Abre la aplicación y entra en "Ajustes" o "Configuración".

Después, selecciona "Almacenamiento y datos".

Busca la opción "Proxy" y toca "Configurar proxy". Aquí deberás escribir la dirección del servidor proxy que vas a utilizar.

Oprime "Guardar la configuración".

Y finalmente, activar el botón "Usar proxy".

Si la conexión funciona correctamente, WhatsApp mostrará el estado de conexión.

En caso de que continúes sin poder enviar o recibir mensajes, el proxy podría estar bloqueado y deberás probar con otra dirección.

¿Dónde conseguir una dirección de proxy para WhatsApp?

Cuando tengas acceso a Internet, ya sea antes de salir de casa o de viaje, busca direcciones de servidores proxy en un navegador o en redes sociales.

Como tal, la aplicación de Meta no proporciona una lista proxies de terceros, por lo que tendrás que encontrar uno si quieres usar esta herramienta.

Ojo: Al utilizar un proxy de un tercero, tu dirección IP puede ser compartida con el proveedor del servidor, por lo que es clave elegir aquellos que provengan de fuentes confiables.

¿El proxy de WhatsApp afecta la privacidad de tus mensajes?

Una de las principales dudas que surgen al usar esta herramienta es qué ocurre con la información de las conversaciones. Para tu tranquilidad, los mensajes y llamadas quedan protegidos mediante el cifrado de extremo a extremo.

Ni el proveedor del proxy ni WhatsApp pueden leer el contenido.

¿Qué hacer si WhatsApp sigue sin enviar mensajes?

Revisa que tu teléfono tenga conexión a Internet, pues una conexión débil o inexistente es una de las causas más comunes por las que no se envían los mensajes.

Cambia entre WiFi y datos móviles para comprobar si alguna de las dos conexiones funciona mejor.

Mantén la app actualizada.

Reinicia tu teléfono.

Si estás conectado a una red de escuela, trabajo, hotel u otro espacio público, es posible que tenga restricciones que impidan el acceso a determinados servicios.

En estos casos, el proxy puede ser una alternativa para intentar recuperar la conexión. Eso sí, recuerda que no sustituye una conexión a Internet.