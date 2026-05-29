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Lluvias en sierras y calor de hasta 39 grados este viernes en SLP

Protección Civil prevé precipitaciones puntuales y altas temperaturas en las cuatro regiones del estado

Por Redacción

Mayo 29, 2026 07:08 a.m.
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Lluvias en sierras y calor de hasta 39 grados este viernes en SLP
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      SAN LUIS POTOSÍ.– La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este viernes 29 de mayo se esperan lluvias puntuales, principalmente en las zonas serranas del estado, mientras continuarán las temperaturas calurosas a muy calurosas en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

      La dependencia advirtió que las condiciones climáticas también favorecen el desarrollo de incendios forestales en áreas de sierra, por lo que llamó a la población a extremar precauciones.

      De acuerdo con el pronóstico, la Zona Huasteca registrará las temperaturas más elevadas, con una máxima de 39 grados Celsius y una mínima de 23 grados. Además, se prevén lluvias y tormentas puntuales durante la tarde.

      En la Zona Media se espera una temperatura máxima de 35 grados y una mínima de 20 grados, con cielo parcialmente despejado y posibilidad de lluvias dispersas en zonas serranas.

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      Para la Zona Altiplano se pronostica una temperatura máxima de 33 grados y una mínima de 16 grados, además de lluvias puntuales por la tarde y rachas de viento superiores a los 40 kilómetros por hora.

      Mientras tanto, en la Zona Centro, donde se ubica la capital potosina, la temperatura alcanzará los 31 grados Celsius y descenderá hasta los 16 grados durante la madrugada. También se prevén lluvias puntuales vespertinas y rachas de viento superiores a los 40 kilómetros por hora.

      Protección Civil recomendó mantenerse informado a través de los canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

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