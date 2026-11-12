¿Puede un reloj inteligente identificar cambios en tu salud?

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- ¿Las alteraciones de la frecuencia cardíaca y la presión arterial pueden interpretarse como una señal de alerta? A lo largo del día, aunque no siempre sea perceptible, el cuerpo humano cambia constantemente.

Mientras se realizan actividades como dormir, hacer ejercicio, viajar en transporte público o hablar frente a un grupo de personas, el sistema cardiovascular se adapta para responder a las necesidades del organismo.

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Comprender cómo cambian las señales fisiológicas a lo largo del día es uno de los retos de la investigación médica. Al analizar su comportamiento y la relación entre ellas, los especialistas buscan identificar patrones y variaciones que podrían revelar cambios en el estado de salud.Bajo este enfoque, el grupo Física de la Vida, del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estudia cómo responde el organismo ante distintos estímulos, como el miedo.Para ello, combina equipos médicos especializados con relojes inteligentes de HUAWEI, con el propósito de analizar estas respuestas y explorar el potencial de los dispositivos de uso cotidiano para el monitoreo de la salud."Estamos viviendo un momento tecnológico muy interesante, porque podemos registrar una cantidad enorme de señales en tiempo real", destacó el doctor Antonio Barajas Martínez, investigador posdoctoral en la Unidad de Investigación en Enfermedades Metabólicas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, quien ha colaborado con el grupo Física de la Vida.Sobre la relevancia de estudiar las alteraciones del sistema cardiovascular, el especialista explicó que estas señales no son estáticas. Por ello, contar con un seguimiento continuo puede aportar mayor contexto durante una consulta médica y apoyar el diagnóstico.En este sentido, Barajas explicó que el monitoreo con relojes inteligentes de la serie HUAWEI WATCH D, utilizados en la investigación del Instituto de Ciencias Nucleares, permite observar variaciones como el descenso de la presión arterial durante la noche.A partir de este seguimiento, destacó que un cambio fuera del patrón habitual podría contribuir a detectar señales asociadas con el síndrome de apnea obstructiva del sueño, considerado una alerta temprana de posibles problemas cardiometabólicos.Como parte de sus investigaciones, el grupo integrado por científicos y especialistas desarrolló un experimento para evaluar cambios fisiológicos en condiciones cercanas a las de la vida cotidiana. Bajo el liderazgo de la doctora Ana Leonor Rivera López, el equipo analizó las respuestas de participantes mientras observaban cortometrajes de terror.Durante la demostración, uno de los participantes fue conectado a Biopac, un dispositivo de grado de investigación capaz de medir hasta 16 señales fisiológicas simultáneamente cada milisegundo.Mediante sus sensores, se registró la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la tasa respiratoria, la temperatura central y periférica de la piel, la actividad electrodérmica (la sudoración) y la movilidad gástrica.Al mismo tiempo, a otro participante se le colocaron cuatro relojes HUAWEI WATCH D2 y HUAWEI WATCH D3. Gracias a una configuración escalonada, los dispositivos realizaron lecturas programadas a lo largo de la prueba.Posteriormente, al comparar los registros, los investigadores confirmaron que los relojes inteligentes captaron los "brincos" o picos de presión arterial provocados por las escenas de terror de manera similar al equipo médico Biopac.Para los investigadores, la relevancia de estos hallazgos radica en que los relojes pueden ayudar a establecer el patrón fisiológico habitual y los rangos de salud de cada individuo. Esto es importante porque variables como la presión arterial y la frecuencia cardíaca cambian de manera natural según el sexo, la edad y los hábitos.En la práctica, contar con ese punto de referencia permite reconocer qué es "normal" para cada persona. Por ejemplo, explicó la especialista, una frecuencia cardíaca en reposo de 80 latidos por minuto puede ser habitual para un individuo, pero representar una anomalía en un atleta.Integrar los relojes inteligentes de la serie HUAWEI WATCH D a la investigación de la UNAM podría contribuir al avance de una medicina más personalizada, basada en el comportamiento habitual de cada organismo y no solo en una medición aislada.Para el doctor Antonio Barajas, estos dispositivos no pretenden reemplazar la atención médica. Sin embargo, "tener todas estas opciones tecnológicas a nuestro alcance nos invita a entablar conversaciones con nuestros médicos y a buscar atención de manera oportuna".El valor de estas mediciones está en observar el cuerpo mientras enfrenta las exigencias de la vida real. Subir al transporte público, hacer ejercicio o experimentar miedo puede elevar temporalmente la presión arterial; conocer el patrón de cada persona permite distinguir una respuesta cotidiana de una variación que merece atención.La colaboración entre HUAWEI y la UNAM abre así una vía para acercar la investigación científica al día a día. Sin sustituir el diagnóstico ni la consulta médica, los relojes inteligentes pueden brindar información útil para reconocer cambios, conversar con profesionales de la salud y tomar decisiones oportunas.