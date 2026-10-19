Sheinbaum solicita renuncia a subsecretario de Agricultura

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que le pidió a Leonel Cota Montaño su renuncia a la Subsecretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para evitar malas interpretaciones, luego de que su hijo Manuel Cota Cárdenas fue elegido como coordinador estatal en Baja California Sur.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que "yo sé lo pedí, porque su hijo es coordinador de Baja California Sur y no creo que esté bien que el papá esté trabajando aquí y que su hijo esté compitiendo".

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"Para que no se preste a que digan que la Secretaría de Agricultura está apoyando a algún candidato de algún partido político", dijo.En ese sentido, detalló que "él lo traía ya el día que platicamos, me dijo ´sí creo que es lo mejor, no creo que deba confundirse´ y hasta donde entiendo creo que Ariadna [Montiel] lo buscó para que ayude en temas del partido. No creo que vaya a ayudar en Baja California Sur necesariamente, sino en alguna otra entidad a apoyar a Morena"."Sí fue una decisión, porque no está bien que un hijo de alguien esté compitiendo y esté trabajando en el gobierno federal. Que no se preste a que digan que se está usando las instituciones públicas para apoyar a un candidato", declaró.