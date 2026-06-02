Mundial 2026: Alertan por inseguridad en redes Wi-Fi abiertas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO

, junio 2 (EL UNIVERSAL).-que viajarán a México para asistir a partidos de la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

podrían enfrentar riesgos de ciberseguridad al conectarse a redes Wi-Fi públicas, advirtió la firma especializadatras analizar más de 84 mil señales inalámbricas en las tres ciudades mexicanas sede del torneo.La compañía examinóde Wi-Fi gratuito y 69 mil 473 puntos de acceso públicos únicos en. Los resultados mostraron que cerca del 17% de las redes abiertas son inseguras y podrían facilitar elpersonal o financiera de los usuarios.De acuerdo con el estudio, 16.5% de los puntos de acceso analizados enpresentaron vulnerabilidades, mientras que en Guadalajara la proporción fue de 18.5% y en Monterrey de 17.2%.señaló que estas redes cuentan con mecanismos de cifrado débiles o inexistentes, lo que las convierte en un objetivo paraa interceptar comunicaciones, obtener credenciales o monitorear la actividad de los usuarios.La firma también detectó que, aunque muchas redes utilizan protocolos modernos de protección como, alrededor del 45% mantiene habilitada la(Wi-Fi Protected Setup), considerada actualmente una tecnología vulnerable.En, 53.7% de las redes evaluadas conservaba esta característica; en Guadalajara, 50.9%, y en Monterrey, 47.5 por ciento.Piden evitarLa investigadora de seguridad de la firma para América Latina,, explicó que la conectividad se ha vuelto indispensable para los viajeros, quienes utilizan internet para transporte,, navegación, comunicación y acceso a servicios digitales. Sin embargo, advirtió que los ciberdelincuentes suelen aprovechar los periodos depara desplegarcontra usuarios conectados a redes públicas.Ante este panorama, la empresa recomendó evitar operaciones sensibles, como, mientras se utilizaTambién sugirió verificar la autenticidad de las redes antes de conectarse, utilizarpara cifrar el tráfico de datos, activar los firewalls de los dispositivos, mantener actualizado el software y habilitar mecanismos depara reforzar la protección de las cuentas.El análisis se concentró enrelacionadas con el torneo, incluyendo, centros urbanos y corredores turísticos de las tres ciudades sede. La firma señaló que la adopción de medidas preventivas puede reducir significativamente los riesgos asociados al uso de redes inalámbricas abiertas durante los desplazamientos internacionales.