Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena integra Consejo de Supervisores de Harvard

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El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),

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el pasado viernes 29 de mayo como miembro del, después de que graduados de la universidad lo seleccionaron para este encargo.De acuerdo con la, elfue elegido para un mandato que durará seis años.para estafueron propuestos por unde exalumnos, cuyos 13 miembros con derecho a voto fueron designados por el comité ejecutivo de la Asociación de Exalumnos de Harvard. Para esta designación se emitieron un total deLadirige el proceso de visitas, el principal medio para laperiódica de lasde Harvard."Laa la dirección de la Universidad sobre, planes e iniciativas estratégicas. La junta también tiene la facultad de dar su consentimiento a ciertas acciones, como la elección de los miembros de la Corporación", explica la gaceta universitaria.Junto a Gutiérrez Ortiz Mena, también fueron nombrados, pediatra y excirujana General de California;, director Ejecutivo de Perkins&Will;, presidente y director ejecutivo de YoungArts, entre otros académicos.La ministra en retiro y actual diputada de Morena,víaalpor su designación:"Por este medio quiero hacer una felicitación a mi querido compañero ministro de la corte,por haber sido electo como integrante del consejo de administración de la universidad de Harvard por un periodo de 6 años. ¡Enhorabuena y mucho éxito!", celebró.El ministro en retiroespor la(UNAM). Cuenta conpor la Universidad de Harvard, de la cual recibió además el Certificado en Tributación Internacional.En noviembre de 2012, el expresidentelo propuso comoy fue designado por el Senado de la República, cargo que ocupó desde el 1 de diciembre de ese año y hasta el 1 de septiembre de 2025, por motivo de la reforma al Poder Judicial.Entre 1995 y 2012, se desempeñó en la, en diversas firmas de abogados nacionales e internacionales, como, Holland & Knight y and White & Case. De igual forma, ocupó cargos en la, en el sector hacendario.