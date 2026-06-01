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Ciencia y Tecnología

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena integra Consejo de Supervisores de Harvard

La Junta de Supervisores evalúa Facultades y asesora la dirección de Harvard en planes estratégicos.

Por El Universal

Junio 01, 2026 03:44 p.m.
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FOTO: EL UNIVERSAL

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      El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),

      Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
      , asumió

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      el pasado viernes 29 de mayo como miembro del Consejo de Supervisores de Harvard, después de que graduados de la universidad lo seleccionaron para este encargo.
      De acuerdo con la gaceta de Harvard, el jurista mexicano fue elegido para un mandato que durará seis años.
      Nueve candidatos para esta Junta de Supervisores fueron propuestos por un comité de nominaciones de exalumnos, cuyos 13 miembros con derecho a voto fueron designados por el comité ejecutivo de la Asociación de Exalumnos de Harvard. Para esta designación se emitieron un total de 31 mil 818 votos.
      La Junta de Supervisores dirige el proceso de visitas, el principal medio para la evaluación externa periódica de las Facultades y departamentos de Harvard.
      "La junta asesora a la dirección de la Universidad sobre prioridades, planes e iniciativas estratégicas. La junta también tiene la facultad de dar su consentimiento a ciertas acciones, como la elección de los miembros de la Corporación", explica la gaceta universitaria.
      Junto a Gutiérrez Ortiz Mena, también fueron nombrados Nadine Burke Harris, pediatra y excirujana General de California; Philip L. Harrison, director Ejecutivo de Perkins&Will; Clive Chang, presidente y director ejecutivo de YoungArts, entre otros académicos.
      La ministra en retiro y actual diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero, felicitó vía redes sociales al jurista mexicano por su designación:
      "Por este medio quiero hacer una felicitación a mi querido compañero ministro de la corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena por haber sido electo como integrante del consejo de administración de la universidad de Harvard por un periodo de 6 años. ¡Enhorabuena y mucho éxito!", celebró.
      El ministro en retiro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cuenta con maestría en Derecho por la Universidad de Harvard, de la cual recibió además el Certificado en Tributación Internacional.
      En noviembre de 2012, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa lo propuso como ministro del Alto Tribunal y fue designado por el Senado de la República, cargo que ocupó desde el 1 de diciembre de ese año y hasta el 1 de septiembre de 2025, por motivo de la reforma al Poder Judicial.
      Entre 1995 y 2012, se desempeñó en la práctica privada, en diversas firmas de abogados nacionales e internacionales, como Covington & Burling, Holland & Knight y and White & Case. De igual forma, ocupó cargos en la Administración Pública Federal, en el sector hacendario.

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