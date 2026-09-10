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Pide Sheinbaum campañas con propuestas y sin denostaciones

Esto, luego de que el INE dio el banderazo oficial al proceso electoral 2026-2027

Por El Universal

Septiembre 10, 2026 12:48 p.m.
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Claudia Sheinbaum Pardo / Foto: El Universal

Claudia Sheinbaum Pardo / Foto: El Universal

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      En el marco del inicio del proceso electoral 2026-2027 este 10 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó que se tiene que cuidar porque puede ser sancionada.

      "Por cierto, me tengo que cuidar porque hoy empieza el tiempo del proceso electoral. Entonces, hay que cuidarse de qué es lo que se dice porque puedo ser sancionada", expresó en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

      La titular del Ejecutivo federal llamó a los partidos políticos a que cumplan la ley y no haya denostaciones en el proceso. "El odio hay que eliminarlo de la política", expresó.

      "Que se cumpla la ley, que no haya denostaciones, que haya propuestas, esencialmente. Si se cumple, pues va a ser un proceso muy bueno para el país, ese es el mensaje", comentó en el Salón Tesorería.

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      "Las campañas de odio no ayudan al país, tiene que ser una campaña de propuestas, eso debería caracterizar en la contienda electoral. Pero bueno, ya quien define si hay odio, si no, o si hay delito, pues es el INE y el Tribunal Electoral, pero pues ese sería un anhelo para la contienda electoral 2026 2027", indicó.

      Recordó que para blindar las elecciones, se aprobó recientemente que un partido político puede solicitar o no, voluntariamente, la revisión de sus candidatos a través del INE que solicita información a las autoridades de seguridad.

      El Instituto Nacional Electoral (INE) dio este jueves 10 de septiembre el banderazo oficial de arranque al Proceso Electoral 2026-2027 en sus oficinas centrales, con la tradicional ceremonia de izamiento de bandera por parte de los consejeros electorales.

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