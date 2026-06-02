Uñas mundialistas: ideas para apoyar a tu selección favorita

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CIUDAD DE

, junio 2 (EL UNIVERSAL).- La

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está por terminar. A unos días del arranque del, las camisetas, las quinielas y los jerseys empiezan a dominar la conversación, pero también hay otra forma de mostrar apoyo a tu selección favorita: unaen susmás reconocibles.Desde el verde, blanco y rojo dehasta el celeste deo elfrancés, estas propuestas llevan ela las uñas sin caer en diseños literales. La clave está en reinterpretar los colores de cada selección a través de acabados minimalistas, detalles gráficos y nail art que funciona incluso después del silbatazo final.: verde, blanco y rojo con un toque románticoLa selección mexicana inspira algunos de los diseños más versátiles de esta selección. El primero apuesta por unaacompañada de puntas en distintos tonos de verde, pequeños lunares yque recuerdan los colores del uniforme nacional de forma discreta y moderna.La segunda propuesta lleva el concepto un paso más allá. Aquí aparecen los tres colores de lacombinados conen relieve. El resultado es una manicura más llamativa y femenina que conserva la esencia patriótica sin perder sofisticación.: el rojo se convierte en protagonistaLas uñas inspiradas engiran alrededor del, uno de los colores más representativos de La Roja. El primer diseño combina esmalte vino condecoradas con pequeños lunares, logrando una propuesta elegante y atemporal.La segunda versión apuesta por acabados más modernos. Las puntas rojas se mezclan conen relieve ydoradas que elevan el diseño y le aportan un aire mucho más fashionista.: una combinación vibrante y optimistaHablar dees pensar inmediatamente en. El primer diseño interpreta estos colores a través de unadiagonal que aporta frescura sin resultar excesiva.Para quienes prefieren algo más divertido, la segunda propuesta alterna, verdes y. Es una opción sencilla, alegre y perfecta para quienes buscan unsin complicaciones.: del celeste clásico al arte inspirado en elLos colores de la campeona del mundo también tienen espacio en esta selección. El primer diseño incorpora elementos inspirados en elmediante, estrellas y acabados artísticos sobre una base celeste suave.La segunda opción es mucho más minimalista. Combina, blanco ydecorativos para recrear los tonos característicos de lade una manera limpia y elegante.: elmás chic del torneodemuestra que el azul, blanco y rojo pueden verse increíblemente sofisticados en una manicura. La primera propuesta reinventa la clásica francesa utilizando los tres colores de la bandera en puntas geométricas y perfectamente definidas.El segundo diseño ofrece una interpretación más creativa. Lasaparecen difuminadas sobre una, acompañadas de pequeñosque aportan un acabado delicado y contemporáneo.Porque si algo ha demostrado laen los últimos años es que elya no se vive únicamente desde la grada. A días del inicio del, estas manicuras son la prueba de que también se puede apoyar a tu selección favorita desde los