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Más de 270 mil personas en México y América Latina participaron en la Noche de las Estrellas celebrada el pasado fin de semana en la que disfrutaron de este espectáculo mediante telescopios, conferencias, talleres científicos y un espectáculo de drones en Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Su decimoctava edición fue celebrada en 128 sedes de 30 estados de la República Mexicana, además de Colombia, Guatemala y Costa Rica. Puebla destacó con 25 sedes, mientras que en Jalisco e Hidalgo universidades y museos recibieron a familias y aficionados a la astronomía.

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En las Islas de Ciudad Universitaria, sede principal del evento, se instalaron más de 200 telescopios y 68 carpas temáticas con actividades de astronomía, tecnología espacial, experimentos científicos y divulgación.El doctor José Franco, Coordinador nacional de la Noche de las Estrellas, encabezó los esfuerzos de una iniciativa que desde 2009 ha reunido a universidades, instituciones científicas, investigadores y voluntarios para acercar el conocimiento astronómico a la población.Entre los invitados destacó el astrónomo francés Bruno Monflier, impulsor de la celebración que nació hace 36 años en Francia, así como el astrónomo mexicano Luis Felipe Rodríguez, quien impartió una conferencia sobre los 75 años del descubrimiento de la radiación de 21 centímetros del hidrógeno, fundamental para estudiar la Vía Láctea.La organización Obsidiana: Ciencia y Cultura por México reunió a más de 1,000 participantes en su taller de nanosatélites, donde niñas, niños, jóvenes y adultos construyeron modelos a escala y simularon su vuelo con globos de helio. También presentó una muestra de MIOS, su Museo Itinerante, desarrollado en colaboración con la Embajada de Francia.Durante la inauguración nacional, Lamán Carranza, director general de Obsidiana, reconoció el trabajo de los científicos, instituciones y voluntarios que hicieron posible la celebración y expresó su deseo de que la experiencia despertará nuevas vocaciones científicas entre los asistentes.La edición también conmemoró los 115 años del nacimiento de Paris Pismis, pionera de la astronomía profesional en México; los 20 años de la redefinición del planeta; los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia, y los 475 años de la fundación de la Universidad de México.Uno de los momentos más esperados de la jornada fue el espectáculo de drones que iluminó el cielo de Ciudad Universitaria, con lo que se cerró la celebración que volvió a reunir a miles de familias alrededor de la ciencia y la exploración del universo.