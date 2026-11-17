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El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) confirmó la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5 en aves silvestres migratorias halladas muertas en el Zoológico de León, Guanajuato. Por lo que puso en marcha medidas para salvaguardar la salud de las más de 470 aves que pertenecen a este recinto animal.

Los ejemplares fueron localizados en el lago central, espacio que brinda alimento y refugio a aves silvestres y favorece la interacción entre especies residentes y migratorias. Sin embargo, la administración del zoológico precisó que las aves afectadas no pertenecen a la colección del mismo.

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Los casos se confirmaron tras analizar las muestras oficiales recabadas durante una investigación epidemiológica que personal técnico realizó luego de recibir la notificación del médico veterinario del recinto, informó este lunes la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura).Las muestras recolectadas fueron procesadas en el laboratorio de bioseguridad nivel 2 (BSL2) de Celaya, Guanajuato, el cual forma parte de la red nacional con la que cuenta el Senasica para brindar atención oportuna a cualquier contingencia sanitaria.En apego a los protocolos sanitarios internacionales, especialistas veterinarios de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), adscrita a la Dirección General de Salud Animal del Senasica, realizaron las necropsias y tomaron muestras oficiales a fin de confirmar o descartar en laboratorio enfermedades aviares de notificación obligatoria, como la influenza aviar.Con el objetivo de salvaguardar la salud de las más de 470 aves que conforman la colección del zoológico —entre las que destacan flamencos, avestruces, cisnes y psitácidos—, la autoridad federal puso en marcha el resguardo preventivo de las aves que circulan libremente en el área del lago central.Así como la desinfección diaria de las rutas de tránsito y de las zonas donde fueron localizados los ejemplares afectados y el aislamiento y manejo controlado de cualquier ejemplar que presente signos clínicos de enfermedad.Ante el paso de aves migratorias, la Secretaría federal exhortó al sector avícola a fortalecer la bioseguridad en granjas, impedir el contacto de fauna silvestre con las aves de corral y restringir el ingreso de vehículos y personal ajeno."En caso de detectar mortalidad inusual, llamó a reportarla de inmediato al teléfono 800 751 2100, al WhatsApp 55 3996 4462 o al correo gestioncpa.dgsa@senasica.gob.mx", señaló en un comunicado oficial.