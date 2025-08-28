60 años de la Rondalla de la UASLP

Se llevará a cabo el concierto conmemorativo por el 60 aniversario de la Rondalla Universitaria Potosina, será este jueves 28 de agosto a las 19:00 horas, en el Patio del Edificio Central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

El recital reunirá a integrantes actuales y a exmiembros que a lo largo de seis décadas han dado vida a esta agrupación dedicada a la música romántica.

La Rondalla Universitaria Potosina fue fundada en 1965 y es reconocida como la primera rondalla de estudiantes universitarios en México. Desde entonces ha tenido presencia en diversos escenarios locales y nacionales, consolidándose como un referente cultural de la UASLP y como una escuela formativa para músicos que posteriormente continuaron en agrupaciones profesionales.

El grupo es dirigido por el maestro Mario Solís Niño, quien ha mantenido la tradición del repertorio que identifica a la rondalla, integrado por canciones de corte romántico. Para este concierto de aniversario se interpretarán piezas incluidas en su primer disco, además de melodías que forman parte del repertorio vigente, con un programa que busca enlazar la historia del ensamble con su presente.

La agrupación ha contado a lo largo de su trayectoria con músicos que más tarde se integraron a tríos reconocidos como Los Tres Ases y Los Tecolines. Actualmente participan egresados de distintas facultades de la universidad, entre ellos el ingeniero Felipe Cárdenas Díaz, el arquitecto Óscar Hinojosa Villarreal y el profesor Jesús Narváez, quienes continúan dando continuidad al proyecto.

Entre los integrantes históricos destaca Rolando Solís Niño, quien se unió al grupo hace 59 años cuando era estudiante de Comercio y hoy es el miembro activo con mayor antigüedad. Su permanencia representa el vínculo de la rondalla con la tradición universitaria y con los orígenes de un ensamble que este 2025 cumple seis décadas.