"Serendipia", muestra colectiva

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La exposición "Serendipia" reúne 95 obras en la Galería Sótano del Teatro de la Paz y muestran el momento en que una generación de artistas comienza a definir una voz propia. Pintura, grabado, dibujo y escultura conviven en esta muestra colectiva de la generación 2022–2026 de la Escuela Estatal de Artes Plásticas, donde el proceso creativo ocupa un lugar tan importante como el resultado final.

El título de la exposición remite a los hallazgos inesperados que aparecen durante la creación. Esa idea atraviesa la muestra: las piezas parten de la experimentación con materiales, técnicas y conceptos para construir propuestas que surgieron de la prueba, el error y la exploración. Lejos de buscar una línea estética común, Serendipia presenta un conjunto de obras donde cada artista desarrolla una identidad visual distinta y plantea preguntas sobre su entorno desde su propia experiencia.

La diversidad de lenguajes es uno de los rasgos que distingue la exposición. Las 95 piezas evidencian distintos intereses plásticos y conceptuales, desde la figuración hasta la abstracción, con trabajos que exploran el color, la materia, el dibujo y el volumen.

En conjunto, la muestra funciona como un panorama del trabajo desarrollado durante cuatro años de formación y del rumbo que comienzan a tomar las propuestas de Luz Elena Arredondo Aguilar, Alejandra Barbosa Guzmán, Isaac de Jesús Torres Segura, Alejandro Flores Rodríguez, Raúl Santiago Gamboa Uria, Daniela Lizeth García Velázquez, Fernanda Gómez Villarreal, José Enrique de Jesús Guerra Rivera, Myriam Daniela Hernández de Ávila, Miguel Ángel Sánchez Rentería, Sara Ruth Pesina Bautista, José Eduardo Reyes Banda y Arturo Manuel Rivera Cardona.

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La exposición permanecerá abierta al público hasta el 14 de agosto de 2026. Más que una exhibición de egreso, Serendipia ofrece un acercamiento al trabajo de artistas emergentes que comienzan su trayectoria profesional y permite observar la variedad de búsquedas estéticas que conviven en una misma generación.