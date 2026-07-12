PRESENTAN UNA MIRADA A NUESTRO PASADO

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El libro Una mirada a nuestro pasado, de J. Guadalupe Díaz, será presentado el 13 de julio a las 19:30 horas en la Casa Museo Manuel José Othón, como parte del programa "Todos los lunes son de Palique".

La historia de Santa María del Río no solo se cuenta a partir de fechas. También vive en los pueblos originarios que habitaron la región, en los barrios que conservan su nombre desde la época colonial, en los túneles que aún despiertan preguntas y en episodios poco conocidos, como la llegada de los primeros aviones al municipio.

El libro reúne años de investigación sobre el origen e identidad de Santa María del Río.

A través de distintos capítulos recupera el papel de los guachichiles y los otomíes en la conformación del municipio, explica la fundación del asentamiento encabezado por Juan de Santa María y revisa acontecimientos como la Guerra Chichimeca, la llegada de los franciscanos y la división de los primeros barrios, elementos que marcaron el desarrollo de la población.

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La publicación también incorpora historias que forman parte de la memoria colectiva del municipio. Entre ellas se encuentran los túneles construidos durante el periodo colonial, el origen del escudo de Santa María del Río, creado en 1942 con motivo del cuarto centenario de su fundación, así como relatos sobre las primeras aeronaves que aterrizaron en la localidad para transportar el rebozo elaborado por artesanos santamarienses hacia otros destinos.

J. Guadalupe Díaz es profesor jubilado y, desde hace más de dos décadas, ha dedicado su trabajo a investigar y documentar la historia de su municipio. Su interés por preservar la memoria local lo ha llevado a reunir testimonios, leyendas, documentos y materiales audiovisuales que dieron forma a esta publicación, concebida como una invitación para conocer el pasado desde los lugares, personajes y tradiciones que aún permanecen en Santa María del Río.