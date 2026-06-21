Binnizá, los seres de las nubes, en Cineteca Alameda

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El documental Binnizá, los seres de las nubes, dirigido por Juan Carlos Rulfo, se proyecta en la Cineteca Alameda, esta es una producción mexicana que explora la identidad, la memoria y las expresiones culturales del pueblo binnizá del Istmo de Oaxaca.

La película tendrá funciones el 21 de junio a las 15:00 y 18:30 horas, el 22 de junio a las 17:00 horas, el 23 de junio a las 15:00 y 18:30 horas, y el 24 de junio a las 15:00 horas. La obra toma como hilo conductor el poema El lagarto de las nubes, escrito y narrado por la poeta zapoteca Irma Pineda. A partir de este texto, el documental recorre relatos, tradiciones y manifestaciones artísticas que forman parte de la vida cultural de las comunidades binnizá, nombre con el que el pueblo zapoteco del Istmo se reconoce en su propia lengua.

A lo largo de sus 79 minutos, la película presenta expresiones como el grabado, la música, la danza y el canto para mostrar la relación entre la creación artística y la preservación de la memoria colectiva. El trabajo también incorpora la presencia de artistas y creadores de la región, quienes comparten su visión sobre la cultura, el territorio y la continuidad de sus tradiciones.

El documental surgió a partir de una investigación relacionada con el legado de Francisco Toledo, aunque el proyecto evolucionó hacia una mirada más amplia sobre la vida cultural del Istmo de Oaxaca y los procesos sociales que han marcado a la región en años recientes. La cinta retrata cómo el arte, los saberes orales y las prácticas comunitarias forman parte de la construcción de la identidad binnizá.

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Dirigida y fotografiada por Juan Carlos Rulfo, Binnizá, los seres de las nubes formó parte de la Selección Oficial de Documental Mexicano del Festival Internacional de Cine de Morelia.