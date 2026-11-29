Con la emoción de llegar a una nueva etapa y acompañada del cariño de su familia, Karyme Loaiza Arista celebró sus XV años en una velada llena de momentos especiales.

Celebración familiar y homenaje a la abuela

La festejada recibió esta fecha tan significativa junto a sus padres, Teresa Arista Hernández y Jorge Loaiza, quienes compartieron con ella la alegría de una noche que quedará en su memoria. La celebración reunió también a sus padrinos, Lorena Loaiza y Eduardo Loaiza, así como a familiares que se sumaron a los buenos deseos para Karyme.

Uno de los momentos más emotivos fue la fotografía familiar, en la que Karyme posó junto a sus seres queridos y un homenaje a su abuela María Eugenia Arista, quien permanece presente en el recuerdo de la familia. Sus abuelos Francisco Hernández, María Esther Vázquez y Carlos Loaiza también forman parte de los afectos que acompañan esta etapa.

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Misa de acción de gracias y detalles de la celebración

Con una sonrisa y un elegante vestido en tono lila, Karyme disfrutó de una celebración que reunió generaciones y tuvo como protagonista el cariño de quienes han sido parte de su historia.

La misa de acción de gracias se llevó a cabo en la Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, en Tequis, para dar paso a una noche de celebración por sus quince años.