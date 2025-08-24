logo pulso
Clases de música en el CEART

Por Estrella Govea

Agosto 24, 2025 03:00 a.m.
A
Clases de música en el CEART

El Centro de las Artes de San Luis Potosí (CEART) dio a conocer su programación académica en el área de Artes Musicales para el semestre agosto-diciembre 2025, con clases y talleres dirigidos a niñas, niños, jóvenes y personas adultas, sin importar el nivel de experiencia.

La oferta incluye opciones en música clásica, jazz y popular. Para quienes buscan una formación más completa, el Programa de Educación Musical Nivel Medio contempla un propedéutico con lenguaje musical, teoría, instrumento y desarrollo rítmico, así como tres niveles de continuidad para avanzar en el aprendizaje.

Entre los talleres individuales se encuentran canto, piano, guitarra, violín, chelo, trompeta, clarinete, saxofón clásico y vibráfono, además de una amplia propuesta en jazz que abarca canto, piano, guitarra, bajo/contrabajo, batería, trompeta, saxofón, violín y percusión. También se imparten clases de percusión orquestal y percusiones latinas.

Además, el CEART ofrece talleres abiertos para la práctica colectiva, como ensambles de cámara, de jazz y de trompetas, así como coro abierto, desarrollo rítmico y apreciación musical.

Las inscripciones ya están abiertas y se realizan de manera presencial en el módulo de servicios escolares del CEART, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 16:00 horas. Más detalles pueden consultarse las redes sociales de la institución.

