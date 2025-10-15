El jueves 16 de octubre a las 20:00 horas se llevará a cabo en el Teatro de la Paz el concierto con causa “Homenaje a Juan Gabriel”, a beneficio de las personas afectadas por las recientes lluvias en la región Huasteca.

El evento reunirá a la Banda de Música y al Mariachi del Gobierno del Estado, acompañando al intérprete Alejandro Romero, reconocido por su homenaje al icónico cantautor mexicano.

El acceso al concierto se realizará mediante el intercambio de una despensa básica o productos no perecederos, que deberán entregarse en las instalaciones de la Secretaría de Cultura de 9:00 a 19:00 horas hasta agotar boletos. Los víveres recolectados serán destinados a las comunidades más afectadas por las inundaciones.

Durante el recital, Alejandro Romero interpretará algunos de los temas más emblemáticos de Juan Gabriel, entre ellos Amor eterno, El Noa Noa, Por qué me haces llorar y Hasta que te conocí, acompañado por el ensamble musical en vivo. El espectáculo busca rendir homenaje al legado del “Divo de Juárez” mientras suma esfuerzos a favor de quienes enfrentan la difícil situación en la Huasteca potosina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El concierto retomará el formato que en presentaciones anteriores ha tenido gran aceptación del público, con un repertorio que combina baladas, rancheras y temas populares que marcaron la carrera del compositor michoacano. La interpretación de Romero, respaldada por la calidad musical de los grupos participantes, ha sido reconocida por su fidelidad vocal y su energía escénica.

El evento no solo busca ofrecer una velada musical de calidad, sino también fomentar la participación ciudadana a través del arte, destinando sus esfuerzos a apoyar a las familias damnificadas de la región Huasteca.