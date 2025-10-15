IPACIDEVI REALIZARÁ LA CENA “ENTRE SOMBRAS Y SABORES”

El Instituto para Ciegos y Débiles Visuales “Ezequiel Hernández Romo” (IPACIDEVI) celebrará la décima edición de la cena a ciegas “Entre sombras y sabores” el próximo jueves 30 de octubre a las 19:00 horas en el Salón Parafernalia.

La cena ofrecerá una experiencia sensorial basada en la temática del Día de Muertos, en la que las y los asistentes degustarán un menú de tres tiempos sin el sentido de la vista, con el propósito de generar conciencia sobre los retos que enfrentan las personas ciegas y con baja visión.

El evento contará además con una cata de Mezcal Patatús, que incluye tres cocteles y una copa de la bebida, dirigida por representantes de la cultura del mezcal potosino, quienes colaboran con el instituto en esta iniciativa de inclusión y sensibilización.

Durante la rueda de prensa de presentación la mañana de ayer, representantes del IPACIDEVI destacaron que lo recaudado en esta edición se destinará a la construcción de las nuevas instalaciones deportivas del instituto, concebidas como un espacio que promueva la actividad física y la convivencia entre estudiantes con discapacidad visual. Señalaron que el deporte, además de favorecer la salud y la autonomía, refuerza las habilidades sociales y emocionales de quienes forman parte de la comunidad educativa.

En la intervención también se resaltó la importancia de la concienciación sobre la baja visión, una condición que afecta a miles de potosinos y que, en muchos casos, no se identifica a tiempo. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de 60 mil personas en el estado viven con discapacidad visual, mientras que a nivel global la Organización Mundial de la Salud estima que la mitad de los casos de pérdida de visión podrían prevenirse con atención médica oportuna.

Con 28 años de labor, el IPACIDEVI continúa como un referente en educación inclusiva y rehabilitación visual. A través de eventos como “Entre sombras y sabores”, busca no solo recaudar fondos para su infraestructura, sino también sensibilizar a la sociedad sobre la discapacidad visual, promoviendo respeto, empatía y participación activa en la construcción de una comunidad más incluyente.

Este evento forma parte de las acciones de recaudación que la institución impulsa desde hace una década para fortalecer sus programas educativos y de rehabilitación dirigidos a personas con discapacidad visual en San Luis Potosí. Los boletos pueden solicitarse al teléfono 444 204 01 07 y el donativo es de $950. Además con cada boleto se participa en una rifa para ganar una noche en el hotel boutique Numu.