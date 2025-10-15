La Rondalla de la UASLP en Motivos en tertulia

El programa Motivos, tendrá una nueva edición en Tertulia hoy miércoles 15 de octubre a las 17:30 horas en el Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa, el encuentro estará a cargo de Gabriela Olvera Zavala, Laura Espinosa Carranco y contará con la participación especial de la Rondalla de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Olvera Zavala y Espinosa Carranco coordinarán una jornada dedicada a la lectura, la música y la narración oral.

El programa de actividades contempla lecturas y declamaciones bilingües, con textos en náhuatl y castellano a cargo de Andrés Hernández y Marisa de Santiago, así como narraciones de cuentos por Valentina Escandón Tenorio, Martha Patricia Reséndiz, Luisa Guerrero y Gloria de Santiago.

Entre los momentos destacados de la tertulia se incluye la lectura de los textos El jardín de las flores y La princesa y la sal, además de interpretaciones como La Martina y La rielera, que complementan el programa con expresiones de la tradición oral y musical mexicana.

La sesión musical por parte de la Rondalla aportará un ambiente de convivencia y memoria colectiva, con piezas emblemáticas del repertorio popular mexicano, esta agrupación con más de seis décadas de trayectoria ha representado a la UASLP dentro y fuera del país, y que mantiene viva la tradición musical universitaria.

La actividad esta dirigida a personas adultas mayores que promueve la creatividad, el desarrollo social y un envejecimiento activo a través de actividades artísticas y recreativas, misma que concluirá con un espacio para compartir comentarios. La entrada será libre con previo registro.