logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

La Rondalla de la UASLP en Motivos en tertulia

Por Estrella Govea

Octubre 15, 2025 03:00 a.m.
A
La Rondalla de la UASLP en Motivos en tertulia

El programa Motivos, tendrá una nueva edición en Tertulia hoy miércoles 15 de octubre a las 17:30 horas en el Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa, el encuentro estará a cargo de Gabriela Olvera Zavala, Laura Espinosa Carranco y contará con la participación especial de la Rondalla de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). 

Olvera Zavala y Espinosa Carranco  coordinarán una jornada dedicada a la lectura, la música y la narración oral.

El programa de actividades contempla lecturas y declamaciones bilingües, con textos en náhuatl y castellano a cargo de Andrés Hernández y Marisa de Santiago, así como narraciones de cuentos por Valentina Escandón Tenorio, Martha Patricia Reséndiz, Luisa Guerrero y Gloria de Santiago. 

Entre los momentos destacados de la tertulia se incluye la lectura de los textos El jardín de las flores y La princesa y la sal, además de interpretaciones como La Martina y La rielera, que complementan el programa con expresiones de la tradición oral y musical mexicana. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La sesión musical por parte de la Rondalla aportará un ambiente de convivencia y memoria colectiva, con piezas emblemáticas del repertorio popular mexicano, esta agrupación con más de seis décadas de trayectoria ha representado a la UASLP dentro y fuera del país, y que mantiene viva la tradición musical universitaria.

La actividad esta dirigida a personas adultas mayores que promueve la creatividad, el desarrollo social y un envejecimiento activo a través de actividades artísticas y recreativas, misma que concluirá con un espacio para compartir comentarios. La entrada será libre con previo registro.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Presentan el libro “Koatl el Defensor”
Presentan el libro “Koatl el Defensor”

Presentan el libro “Koatl el Defensor”

SLP

Estrella Govea

La Rondalla de la UASLP en Motivos en tertulia
La Rondalla de la UASLP en Motivos en tertulia

La Rondalla de la UASLP en Motivos en tertulia

SLP

Estrella Govea

Concierto con causa “Homenaje a Juan Gabriel”
Concierto con causa “Homenaje a Juan Gabriel”

Concierto con causa “Homenaje a Juan Gabriel”

SLP

Estrella Govea

IPACIDEVI REALIZARÁ LA CENA “ENTRE SOMBRAS Y SABORES”
IPACIDEVI REALIZARÁ LA CENA “ENTRE SOMBRAS Y SABORES”

IPACIDEVI REALIZARÁ LA CENA “ENTRE SOMBRAS Y SABORES”

SLP

Estrella Govea