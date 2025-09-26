Noche de mezcal y tradición

El Museo Leonora Carrington abrirá sus puertas hoy viernes 26 de septiembre a las 19:00 horas para la Noche de Museo “Lumbre de agave: noche de cultura, mezcal y tradición. Degustando México”, la velada se llevará a cabo en los patios del recinto.

El programa reunirá actividades culturales y gastronómicas que giran en torno al mezcal y sus expresiones artísticas. Destaca la charla “Historia y método ancestral del mezcal”, impartida por Rufino Aguilar Rodríguez, maestro mezcalero. A la par se inaugurará la exposición “Obras Corazón de León y Corazón de Jaguar” del artista David Díaz, bajo el nombre Tzontli, y se contará con música en vivo a cargo de D´Nomada.

La velada también integrará presentaciones artísticas como la participación del Grupo de baile folclórico Fuego Nuevo del Instituto Potosino de Bellas Artes y del Mariachi del Gobierno del Estado, que sumarán un componente festivo a la programación.

De este modo, la propuesta combina música, danza y artes visuales en diálogo con las tradiciones ligadas al agave.

Además, se impartirán talleres con costo adicional y registro previo, entre ellos “Armonía y transformación de sabores” por InsectaDeli, “Pinta tu jarrito mezcalero” por OyeCaro y una Muestra gastronómica ancestral maridada con mezcal con siete degustaciones.

Estas actividades complementarán la experiencia en el enfoque en la riqueza cultural y gastronómica que inspira esta edición de Noche de Museo.

Tendrá un costo de entrada general de $60.00, con boletos disponibles en la tienda del museo.