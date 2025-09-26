Guatemala presenta su cosmovisión Maya

La riqueza cultural de Guatemala se presenta con la obra “El Quinto Elemento y los 20 Nahuales Mayas”. Esta puesta en escena multisensorial llega este día al Foro Sombra a las 18:30 horas, dirigida por el guatemalteco David Herrera Quevedo.

El espectáculo desarrolla un viaje guiado por los 20 nahuales mayas, explicando su significado y su práctica dentro del calendario diario. La narrativa central se sustenta en el Popol Vuh, el libro sagrado maya, destacando la importancia del agradecimiento, el aprendizaje de los mayores y la necesidad de cuidar los recursos naturales. El objetivo de la obra es dar a conocer la Cosmovisión Maya al público de una manera accesible y entretenida.

Para dar vida a este contenido cultural, la producción integra diversas técnicas de teatro y elementos multisensoriales. Se utiliza teatro negro, títeres, sombras y proyecciones multimedia. La experiencia se complementa con sonidos tradicionales de caracol, tambor y chirimilla, mientras que los aromas de copal e incienso invaden el espacio, creando un ambiente inmersivo.

La historia es contada a través de personajes clave que actúan como guías culturales. El abuelo Ajmaq es responsable de narrar las historias entretenidas sobre los nahuales, y la abuela Akbal acompaña los cantos. El público participa activamente durante la función, interactuando con los personajes, cantando y realizando una meditación basada en el calendario maya de ese día.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El director representa al Proyecto Documental Ruta 13:20, un colectivo dedicado a la investigación y difusión del arte y la cultura tradicional contemporánea de México y América Latina. Esta actividad forma parte del programa Capital Americana de la Cultura 2025.