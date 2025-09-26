logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ENTREGA Y PASIÓN

Fotogalería

ENTREGA Y PASIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Guatemala presenta su cosmovisión Maya

Por Estrella Govea

Septiembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Guatemala presenta su cosmovisión Maya

La riqueza cultural de Guatemala se presenta con la obra “El Quinto Elemento y los 20 Nahuales Mayas”. Esta puesta en escena multisensorial llega este día al Foro Sombra a las 18:30 horas, dirigida por el guatemalteco David Herrera Quevedo.

El espectáculo desarrolla un viaje guiado por los 20 nahuales mayas, explicando su significado y su práctica dentro del calendario diario. La narrativa central se sustenta en el Popol Vuh, el libro sagrado maya, destacando la importancia del agradecimiento, el aprendizaje de los mayores y la necesidad de cuidar los recursos naturales. El objetivo de la obra es dar a conocer la Cosmovisión Maya al público de una manera accesible y entretenida.

Para dar vida a este contenido cultural, la producción integra diversas técnicas de teatro y elementos multisensoriales. Se utiliza teatro negro, títeres, sombras y proyecciones multimedia. La experiencia se complementa con sonidos tradicionales de caracol, tambor y chirimilla, mientras que los aromas de copal e incienso invaden el espacio, creando un ambiente inmersivo.

La historia es contada a través de personajes clave que actúan como guías culturales. El abuelo Ajmaq es responsable de narrar las historias entretenidas sobre los nahuales, y la abuela Akbal acompaña los cantos. El público participa activamente durante la función, interactuando con los personajes, cantando y realizando una meditación basada en el calendario maya de ese día.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El director representa al Proyecto Documental Ruta 13:20, un colectivo dedicado a la investigación y difusión del arte y la cultura tradicional contemporánea de México y América Latina. Esta actividad forma parte del programa Capital Americana de la Cultura 2025. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

CONCIERTO “NEO PARADISE “ EN EL CC200
CONCIERTO “NEO PARADISE “ EN EL CC200

CONCIERTO “NEO PARADISE “ EN EL CC200

SLP

Estrella Govea

El mismo estará a cargo de la Orquesta Sinfónica Universitaria, bajo la dirección del maestro huésped Luis Ángel Marfileño M.

Festival de Cine México Alemania
Festival de Cine México Alemania

Festival de Cine México Alemania

SLP

Estrella Govea

Noche de mezcal y tradición
Noche de mezcal y tradición

Noche de mezcal y tradición

SLP

Estrella Govea

Guatemala presenta su cosmovisión Maya
Guatemala presenta su cosmovisión Maya

Guatemala presenta su cosmovisión Maya

SLP

Estrella Govea