¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El encuentro musical "Sonidos Ancestrales y Fusión en Concierto" reunirá a Ramiro Ramírez Duarte, Tulio Torres y Rive en dos presentaciones en San Luis Potosí, los días 5 y 6 de diciembre.

Detalles de las presentaciones

La primera será el sábado a las 20:00 horas, en El Alebrije Fondues y Música, con una cooperación de 100 pesos; la segunda tendrá lugar el domingo, a las 12:00 horas, en el Museo Francisco Cossío, con una cuota de 150 pesos.

Trayectoria y propuesta musical

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El programa estará encabezado por el músico Hñähñu (otomí) Ramiro Ramírez Duarte, quien cuenta con más de tres décadas de trayectoria y formó parte durante 25 años de la agrupación TRIBU.

En su proyecto como solista desarrolla el concepto Etno Tecno Fusión Otomí, que incorpora sintetizadores y loops electrónicos. También participará Tulio Torres, investigador e intérprete de instrumentos prehispánicos, y Rive, integrante de Los Blueserables, quien trabaja con la improvisación poética en el huapango y el blues. Ramírez Duarte participó en la banda sonora de la película Black Panther: Wakanda Forever.