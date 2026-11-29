Sonidos otomíes se fusionan con ritmos contemporáneos
Ramiro Ramírez Duarte, Tulio Torres y Rive ofrecerán dos conciertos en San Luis Potosí, con una propuesta que combina instrumentos prehispánicos, electrónica, huapango y blues.
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El encuentro musical "Sonidos Ancestrales y Fusión en Concierto" reunirá a Ramiro Ramírez Duarte, Tulio Torres y Rive en dos presentaciones en San Luis Potosí, los días 5 y 6 de diciembre.
Detalles de las presentaciones
La primera será el sábado a las 20:00 horas, en El Alebrije Fondues y Música, con una cooperación de 100 pesos; la segunda tendrá lugar el domingo, a las 12:00 horas, en el Museo Francisco Cossío, con una cuota de 150 pesos.
Trayectoria y propuesta musical
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El programa estará encabezado por el músico Hñähñu (otomí) Ramiro Ramírez Duarte, quien cuenta con más de tres décadas de trayectoria y formó parte durante 25 años de la agrupación TRIBU.
En su proyecto como solista desarrolla el concepto Etno Tecno Fusión Otomí, que incorpora sintetizadores y loops electrónicos. También participará Tulio Torres, investigador e intérprete de instrumentos prehispánicos, y Rive, integrante de Los Blueserables, quien trabaja con la improvisación poética en el huapango y el blues. Ramírez Duarte participó en la banda sonora de la película Black Panther: Wakanda Forever.
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