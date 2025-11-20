“Recuento”, de José Ángel Robles, en el M. Francisco Cossío

El Museo Francisco Cossío inaugurará este 20 de noviembre a las 19:00 horas la exposición “Recuento”, obra del pintor José Ángel Robles, como parte del programa por el 55 aniversario del recinto.

Robles mantiene una relación histórica con la institución: fue sucesor en la dirección del arquitecto Francisco Javier, y su obra forma parte del acervo. El artista cuenta con formación en psicología y posteriormente se especializó en pintura, dibujo y grabado en Barcelona y en México.

La exposición reúne quince piezas en mediano y gran formato que dialogan con distintas etapas de su producción. Se destacó que Robles trabaja desde la experiencia directa con el paisaje, especialmente el desierto potosino. Sus recorridos alimentan su proceso creativo, en el que registra luces, texturas y estructuras naturales sin buscar una representación literal.

El artista construye cada obra a partir de manchas, líneas y tonos que definen atmósferas y distancias. Utiliza combinaciones de óleo, aceite de linaza y barnices para generar profundidad y juegos lumínicos. En sus piezas conviven elementos que remiten a horizontes amplios, vegetación cercana y formaciones rocosas que reconocen quienes han transitado esos territorios.

Además, Robles mencionó que parte de su inspiración se nutre de la literatura, en particular de Manuel José Othón, cuya narrativa sobre el paisaje resonó en su manera de observar y componer. En Recuento, estas referencias convergen con sus vivencias en campo y con una práctica pictórica abierta a la intuición, donde cada obra se desarrolla sin un plan previo.

La presentación forma parte de una semana de actividades que incluye conciertos, conferencias y recorridos guiados.