Hoy Ceciliada en el IPBA

La Ceciliada 2025 del Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA) se llevará a cabo los días 20 y 21 de noviembre como parte de la celebración dedicada a Santa Cecilia, figura asociada a la música. El programa contempla conciertos al aire libre, presentaciones escénicas y una expo–venta de obra artística en distintos espacios del instituto.

Esta edición inicia el jueves 20 de noviembre con el concierto “Una vida es escena: Gala Broadway”, a cargo del alumnado de la maestra Emma Calo. La función será a las 19:00 horas en el Centro de Difusión Cultural “Raúl Gamboa”, con una cuota de recuperación de 50 pesos. El recital abre la jornada musical y concentra el trabajo académico de las y los estudiantes en repertorio de teatro musical.

Al día siguiente, el viernes 21 de noviembre, el Jardín del IPBA será sede de una serie de presentaciones musicales desde las 16:00 horas. El programa incluye conjuntos corales e instrumentales del instituto, el Ensamble de guitarra popular, una presentación de guitarra flamenca con Mauricio Barbosa y Jesús Alcalá, además de agrupaciones como Feel Rock Pop, Bello Trío, Desierto Jazz y el ensamble de guitarra y contrabajo integrado por Emmanuel Mendoza y Elihú Díaz. Esta actividad tendrá entrada libre con una cuota de recuperación voluntaria destinada a las y los participantes.

La Ceciliada también integra una expo–venta de obra artística con la participación de Alba Celit Sánchez, Zaira Sánchez (Magenta Merch), Sandy, Amor del Bueno by Martha Franco, Eréndira Niño, Ángel Renton y María Onofre Ilustradora. La presencia de estas creadoras amplía el sentido del encuentro, que reúne música y producción visual en un mismo espacio.

Este programa, presenta una edición que destaca la convivencia entre estudiantes, docentes, artistas invitados y público interesado en actividades culturales al aire libre. La información detallada se encuentra disponible en las redes sociales del IPBA.