GUSTAVO RODRÍGUEZ PRESENTA “MAMITA” EN SLP

El Foro Expresarte de Librería Gandhi Centro fue el escenario de la presentación de “Mamita” (Alfaguara, 2025), la más reciente novela del reconocido narrador peruano Gustavo Rodríguez. La lectora y divulgadora de libros Eugenia Morelos Zaragoza fue la encargada de presentar al autor, donde habló sobre la novedad literaria del autor peruano y destacando cómo su relación lectora con la obra de Rodríguez se transformó en una sólida amistad.

Cuando tocó su turno, Gustavo Rodríguez expresó su agradecimiento al público de San Luis Potosí por su asistencia y a Eugenia Morelos por la invitación. El autor compartió la profunda importancia personal que tiene “Mamita”, una obra dedicada a su madre, un tributo literario a la figura materna y a la deuda afectiva que siente hacia ella.

Rodríguez también se refirió al impacto del Premio Alfaguara 2023, obtenido por su novela “Cien Cuyes”. Lejos de generar complacencia, el autor afirmó que este reconocimiento lo impulsó a exigirse aún más en su trabajo, reafirmando su compromiso con la calidad literaria.

El público se mostró particularmente participativo y entusiasta, formulando preguntas que abarcaban no solo “Mamita”, sino también otras obras de su trayectoria, evidenciando un profundo conocimiento y aprecio por la obra de Gustavo Rodríguez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La presentación se convirtió en un diálogo enriquecedor entre el autor y sus lectores, generando un ambiente emotivo y de celebración literaria.

“Mamita” promete ser un viaje íntimo y conmovedor a través de la memoria y las emociones, consolidando a Gustavo Rodríguez como una de las voces más destacadas de la narrativa contemporánea.