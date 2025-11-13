El libro El tiempo entre mis manos, de la autora potosina Edith Rodríguez, se presentará este jueves 13 de noviembre a las 19:30 horas en la Casa Museo Manuel José Othón.

La publicación traza un recorrido desde la infancia de Rodríguez hasta el presente, motivado por el nacimiento de su nieta. En sus páginas, la autora comparte vivencias y reflexiones personales con el propósito de dejar un testimonio de vida que sirva de legado a las mujeres de su familia. El texto propone un diálogo entre generaciones, en el que se enlazan experiencias, afectos y los caminos de autoconocimiento que marcan la historia de una mujer.

El tiempo entre mis manos plantea una lectura sobre la reconstrucción personal y la búsqueda de sentido, donde la autora revisa su propio proceso de sanación y crecimiento. A través de una escritura directa y testimonial, la obra invita a los lectores a mirar su propia historia y reconocer la fuerza de los vínculos familiares y la memoria como espacios de aprendizaje.

Edith Rodríguez es originaria de San Luis Potosí y ha desarrollado una formación diversa que abarca la Odontología, la Psicoterapia Gestalt, los Movimientos Sistémicos Familiares, el Manejo de Energía y Chamanismo, la Medicina Ancestral, las Sexualidades, el Flamenco, la Pintura y la Narración Oral. Esta amplia trayectoria influye en su manera de narrar, al integrar distintas perspectivas sobre el cuerpo, las emociones y la espiritualidad.

El evento busca acercar al público a la obra de una autora que convierte su experiencia de vida en relato, memoria y palabra compartida, reunirá a la comunidad lectora para conocer esta obra biográfica que aborda la vida de la autora desde una mirada íntima, centrada en la memoria, el aprendizaje y la herencia femenina.