ENTRESAVIAS CONCLUYE TEMPORADA DE MUJERES QUE CUENTAN
Narración oral y literatura latinoamericana llegan a públicos jóvenes
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Con tres funciones realizadas en espacios comunitarios de Soledad de Graciano Sánchez, la productora EntreSavias, Proyecto Escénico, concluyó la temporada de Mujeres que cuentan: voces latinoamericanas para oídos jóvenes.
El proyecto es beneficiario del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) 2025 en San Luis Potosí, que tuvo como propósito acercar el teatro y la narración oral a comunidades de la periferia, con una programación dirigida a públicos de distintas edades.
Las presentaciones tuvieron lugar en el Centro de Desarrollo Comunitario 1 de Mayo, el Centro de Desarrollo Comunitario Praderas del Maurel y el Centro de Atención Familiar CAF San Luis 1. El 5,12 y 19 de junio cerca de 130 personas, entre niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas y adultas mayores, asistieron a las funciones. De acuerdo con la directora y creadora escénica Idalia Montiel, el público mostró interés durante las presentaciones y respondió con atención a las historias compartidas.
Mujeres que cuentan reunió relatos de autoras latinoamericanas a través de la narración oral, la actuación, la música y distintos elementos escénicos. La propuesta incluyó adaptaciones de textos de Carmen Leñero, Angélica Gorodischer y Clarice Lispector, además de una obra original de Idalia Montiel. Los relatos abordaron temas como la resistencia, la rebeldía, los sueños, el perdón y la supervivencia.
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El equipo creativo estuvo integrado por Idalia Montiel en la dirección, producción y adaptación de las obras; Sarahí Díaz e Idalia Montiel en actuación; Matt Lomelí en diseño sonoro; Eduardo Iván Acosta en fotografía y asistencia general; y José Hilos en diseño de máscaras. El proyecto también contó con la colaboración de Unboxing Teatro y Aurora CoLab.
Con el cierre de esta temporada concluyó un proceso de investigación, creación y circulación escénica que buscó acercar la literatura escrita por mujeres latinoamericanas a públicos jóvenes fuera de los recintos teatrales habituales.
A través de este recorrido, EntreSavias llevó las funciones a espacios comunitarios con la intención de ampliar el acceso al teatro y propiciar encuentros entre las historias, sus autoras y las comunidades participantes.
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