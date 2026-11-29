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MÚSICA

Festival de coros

Cuatro agrupaciones participarán

La música coral marcará la cuarta edición del Festival de Coros Navideños, que reunirá al Coro de la EEDIM Julián Carrillo, Coro Crescendo, Capella Universitaria y Siuakuikatl Ensamble Vocal. La presentación será el viernes 4 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Teatro del Centro de Difusión Cultural del IPBA "Raúl Gamboa".

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Festival de Coros Navideños en IPBA 2023

TEATRO

Espectáculo

VERSIÓN ESCÉNICA

El relato de una niña que intenta sobrevivir en las calles durante una fría noche de invierno llegará a la danza contemporánea con "La vendedora de fósforos", montaje de Unidanza Contemporánea. La obra retoma la historia de la pequeña que, al encender sus últimos fósforos, imagina mundos de fantasía, calor y un reencuentro con su abuela. La función será el miércoles 2 de diciembre, a las 18:00 horas, en el Centro Cultural Universitario Bicentenario.

Danza contemporánea con "La vendedora de fósforos"

DANZA

Presentación

Danza folklórica

Las tradiciones dancísticas de Rioverde, Xochipitxauatl y Nayarit formarán parte de "Latidos de México", presentación del Grupo Hunac-Ceel junto con el intérprete potosino Abu Hernández. La función está programada para el viernes 4 de diciembre, a las 20:00 horas, en la explanada del Museo Federico Silva Escultura Contemporánea.

PINTURA

Muestra

Pintura al aire libre

Una actividad de pintura y convivencia se realizará el 5 de diciembre con una nueva sesión de Art&Wine en el Museo Francisco Cossío. La propuesta invita a los asistentes a crear su propia obra con orientación durante el proceso, en un entorno al aire libre. La actividad comenzará a las 16:00 horas y está dirigida a quienes buscan acercarse a la pintura desde una experiencia recreativa.