Hoy “Hebra de tierra” en el Foro La Carrilla

Por Estrella Govea

Noviembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
El Foro Teatral La Carrilla presentará “Hebra de tierra” hoy 23 de noviembre con dos funciones, a las 11:00 y 13:00 horas. La puesta en escena está pensada para niñas y niños de 4 a 6 años y construye una experiencia sensorial que dialoga con su forma de percibir el entorno. Su propuesta plantea un acercamiento al mundo natural desde el juego, la presencia y la observación.

La obra toma como punto de partida la relación entre las infancias, los animales y la naturaleza, elementos que se integran en un mismo territorio. A través de música, sonidos, texturas y formas, el montaje busca que el público reconozca cómo estos vínculos conforman un tejido común. La imagen de una hebra que avanza y traza caminos funciona como guía para que las y los espectadores sigan el recorrido que marca la escena.

El equipo creativo está encabezado por Jessica Valenzuela, quien desarrolla la dramaturgia y la dirección. El elenco está conformado por Mayela Guadarrama y Pablo Martínez, intérpretes que sostienen la propuesta desde la exploración corporal y la acción visual. La pieza incorpora un diseño de espacio e iluminación de Edgar Mora, el diseño sonoro de Yarib Bautista, vestuario de Alan España y asesoría corporal de Tristán Garrido, elementos que articulan la estética de la obra.

La producción ejecutiva a cargo de Iliana Anaís y la coordinación de Agustín Barajas respaldan el desarrollo del proyecto, cuyo proceso también se vincula con programas de apoyo a la creación: Valenzuela es beneficiaria de Jóvenes Creadores 2024–2025, mientras que Barajas cuenta con el respaldo del Fondo Municipal para Creadores con Trayectoria 2025 del Ayuntamiento de Mérida.

El montaje busca ser una propuesta dirigida a primera infancia que coloca la experiencia sensorial como centro de la relación entre público, escena y mundo natural.

Los boletos estarán disponibles vía WhatsApp al 444 208 5406 y en la taquilla del teatro una hora antes de cada función.

