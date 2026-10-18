No te lo pierdas

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Literatura

Presentación editorial

La culpa, la violencia y los límites de la realidad atraviesan El demonio de mi casa, libro de cuentos de Rahim Alfaro Valencia, que será presentado el 23 de octubre, a las 19:30 horas, en la Biblioteca Central del Estado.

El demonio de mi casa explora la condición humana

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A través de relatos marcados por la ruptura mental, la obra explora los rincones más oscuros de la condición humana y los límites entre la cordura y la percepción de la realidad.

Charla

Palique literario

La novela "No Matarás", de Álvaro Poe Olmedo, será presentada el lunes 19 de octubre a las 19:30 horas en la Casa Museo Manuel José Othón.

La historia parte de un feminicidio que destapa una red de complicidades en torno a un candidato al purpurado. Basada en un hecho real, toma el encubrimiento y el silencio que rodean a las víctimas.

Música

Concierto por la OSSLP

La mezzosoprano mexicana Sofía Revueltas participará en la Gala de Ópera de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí (OSSLP), el próximo 22 de octubre, a las 20:00 horas, en el Teatro de la Paz.

Bajo la dirección del maestro Enrique Barrios, el concierto reunirá obras de distintos periodos musicales, en una presentación que destaca la trayectoria de la intérprete en el repertorio barroco, romántico y contemporáneo.

Teatro

Teatro de leyendas

Las historias de la loca Zuley, Juan del Jarro y la Maltos cobrarán vida en Experiencias: Leyendas Potosinas, montaje del Taller de Puesta en Escena 50 y más, bajo la dirección de Martha Aguilar.

La obra reúne adaptaciones de relatos emblemáticos de San Luis Potosí y se presentará el 20 y 21 de octubre, a las 19:30 horas, en el patio del Centro de las Artes (CEART). La recuperación es de 100 pesos.