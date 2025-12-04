A escena “Todavía tengo mierda en la cabeza”

La obra Todavía tengo mierda en la cabeza, escrita por Bárbara Perrín Rivemar, se presentará este 4 de diciembre a las 18:00 horas en la Caja Negra del Centro de las Artes de San Luis Potosí (CEART).

La función, forma parte del cierre del taller “Puesta en escena para Jóvenes”, un proyecto que trabaja la formación actoral a partir de procesos creativos orientados a la construcción de un montaje completo.

El proyecto retoma un texto que aborda la historia de Janis, una joven que revisa su primer amor y las experiencias que marcaron su crecimiento emocional. La obra expone sus encuentros con figuras que han moldeado su vida: familiares, parejas, amistades y la propia conciencia que intenta ordenar. El relato transita entre la ternura, la rabia y las dudas que acompañan los procesos afectivos de la juventud.

El elenco está integrado por Regina Beatriz Cubos Sanjuanero, Verónica Duarte, Patricio Moreno, Ferly García, Ameli Capuchino y Aurora Rocha, quienes ingresaron este semestre al taller y participan en la construcción del montaje. La producción se desarrolla desde la experiencia del alumnado, acompañado por el equipo del Área de Artes Escénicas del CEART.

