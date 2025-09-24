Hoy inicia el Festival Fotovisión

El programa de la 30.ª edición del Festival Fotovisión ofrece una serie de actividades culturales enfocadas en la fotografía del 24 al 26 de septiembre de La jornada inicia a las 17:30 horas en el Teatro Arq. Marco Antonio Garfias de los Santos del Centro de Difusión Cultural (CDC) con el Taller Ambulante de Grupo México, enfocado en cine documental, cine infantil y fotografía. El programa del día continúa con un diálogo sobre la exposición “Alias Vitas. Mi linaje femenino” a las 18:15 horas, que cuenta con la participación de la artista visual Lourdes Almeida.

El jueves 25 de septiembre las actividades se centran en la formación y las exposiciones. Por la mañana, de 10:00 a 13:00 horas, se lleva a cabo una revisión de portafolios con un grupo de expertas que incluye a Armando Cristeto, Greta Rico y Koral Carballo, entre otros. Por la tarde, a las 17:00 horas, se ofrece un recorrido por la exposición “El Anfibio Dorado” de Fernando Montiel Klint. A las 17:40 horas, se realiza la mesa de diálogo “Entrecruces Visuales. Mujeres Fotógrafas”.

La jornada culmina a las 19:30 horas con la inauguración de varias exposiciones en las galerías del Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA). Además, este día da inicio un taller de fotografía análoga y revelado, que se extenderá hasta el sábado 27 de septiembre y está dirigido a jóvenes de 16 a 35 años.

El último día del festival, viernes 26 de septiembre, se destina a talleres e inauguraciones. A las 10:00 horas, Lourdes Almeida impartirá una Master Class que se prolonga hasta las 13:00 horas en el Teatro del CDC. A las 13:30 horas, se inaugura la exposición “Todo depende del cristal con que se mira” de Alexis Mayel en la Galería Antonio Rocha Cordero del IPBA. La tarde continúa con dos mesas de debate: “Creación y Crítica en la Fotografía Contemporánea” a las 16:30 horas y “La Fotografía Mexicana en el Siglo XXI” a las 18:00 horas.

El día finaliza con múltiples inauguraciones de exposiciones a partir de las 19:30 horas, que incluyen la colectiva “Mirada Emergente” en el Museo Universitario y “Corposbiontismo” de Lizette Abraham en el Centro de las Artes de San Luis Potosí. La última exposición del festival, “Soy tal como la diosa me creó”, se inaugura a las 20:30 horas en La Casa de las Bóvedas.